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«Рашизм должен уйти»: в Раде начались потасовки из-за заблокированных Зеленским телеканалов
05 февраля 2021, 20:50 • 86 • Украина
На заседании Рады 5 февраля парламентарии устроили небольшую потасовку у трибуны, в которой «пострадал» депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.
В ходе спора его толкнули, но позже он пожаловался на якобы угрозу «дать в морду».
Инцидент произошел после предложения представителя от «Голоса» Романа Лозинского не пускать в парламент журналистов заблокированных президентом Зеленским телеканалов.
В частности нардеп заявил, что «рашизм должен уйти не только с экранов украинского телевидения, но и с ложи для прессы в сессионном зале парламента».
После этого к трибуне пошел нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, но сторонники Лозинского заблокировали ему путь. А в ходе разговора один из них сильно толкнул представителя ОПЗЖ Олега Волошина. После небольшой потасовки нардепы заняли свои места.
В кулуарах парламента Волошин назвал обидчиков «уродами». Он отметил, что хотел высказать возмущение в лицо нардепу Лозинскому, чему препятствовали его коллеги по фракции.
При этом подчеркнул, если те просто перекрывали ему доступ к выступающему депутату, то представитель «Европейской солидарности» Михаил Боднар «стал угрожать дать в морду».
«Набежали какие-то уродцы, угрожали дать в морду», — заявил Волошин в комментарии журналисту.
Со своей стороны вице-спикер Рады Руслан Стефанчук дал понять парламентариям, что ограничивать работу журналистов в Раде не будут.
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