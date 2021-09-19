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Рашид Тамрезов переизбран главой главой Карачаево-Черкессии

19 сентября 2021, 12:50  •  71 • Политика
Депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье, 19 сентября, избрали действующего руководителя региона Рашида Темрезова главой республики.
«48 голосов, все присутствующие [проголосовали] единогласно. Главой КЧР избран Темрезов Рашид Бориспиевич», — сказал спикер парламента КЧР Александр Иванов.
В настоящий момент Темрезов официально вступил в должность. Церемония прошла в здании администрации региона, Темрезов поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, а также защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской Республики.
«Соблюдать и защищать конституцию и законы Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики. Стоять на страже единства и целостности республики в составе России», — сказал глава республики.
Ранее, 28 августа, президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии. Ими оказались председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев, а также сам Темрезов.
Одновременно с выборами в Госдуму, которые в 2021 году впервые проходят в новом, трехдневном формате, в единый день голосования выбираются главы девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Согласно закону, главу региона избирают депутаты парламента из числа кандидатур, которые представит российский лидер по представлению политических партий.
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