Расчёт на Россию? Аналитик раскрыл опасность для США иранского сценария "второго Вьетнама"

Иран в своем сценарии возмездия для США не намерен действовать напрямую конфронтационно. Запуск ракет по американским базам, который был осуществлен на днях, был ответом на агрессию Вашингтона и убийство Касема Сулеймани.

В то же время с дипломатической точки зрения Тегеран предпочтет действовать в дальнейшем иными методами. Как отметил в своем обзоре публицист Борис Рожин, вероятнее всего, иранцы при первой же возможности будут возвращаться "к своей привычной стратегии асимметричной войны, избегая прямой военной конфронтации с США, но наращивая давление по линии проиранских движений по всему региону".

Отметим, что ранее в Тегеране за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани пригрозили США "вторым Вьетнамом", после чего были произведены запуски ракет по объектам американцев в Ираке.

"Сама история подсказывает Ирану необходимые пути достижения цели - США достаточно регулярно терпели поражения в противостоянии с повстанческими движениями, действуя в условиях необходимости оккупации территорий с нелояльным населением. Так было во Вьетнаме, так было и есть в Афганистане, так в локальном масштабе произошло в Сомали", - отмечает Рожин, допуская, что Иран захочет повторить аналогичное и в этом случае.

В частности, предполагает аналитик, Иран может провернуть тот же сценарий в Ираке и Сирии, надеясь на помощь России, чтобы вынудить США отступить и даже уйти из региона.

По мнению Рожина, в данном контексте важна именно конечная цель - избавление от американского военного контингента в регионе.

"Иран заинтересован в том, чтобы повторить этот сценарий в Ираке и Сирии (где Иран может рассчитывать в этом вопросе на Россию), чтобы формально местные силы, связанные с Ираном и получающие от него поддержку, создали для США невыносимые условия пребывания в этих странах и вынудили их уйти. Вот в этом направлении КСИР, "Силы Кудс" и прочие структуры будут работать на следующем этапе великого иранского возмездия, где целью, конечно, не являются убитые американские солдаты или дипломаты. Это лишь средство. Цель - уход американских войск, над чем, собственно, и работал Сулеймани", - отметил публицист.