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«Расчёт на пропагандистский эффект»: в МИД прокомментировали готовящиеся санкции США по делу Скрипалей

03 августа 2019, 01:24  •  48 • В мире
Санкции США не смогли заставить Россию изменить политический курс, а потому готовящиеся ограничительные меры в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии используются для создания пропагандистского эффекта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее СМИ со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщили о готовящемся вводе второго пакета антироссийских рестрикций в связи с инцидентом в Солсбери. Эксперты считают, что при помощи таких «утечек» Вашингтон пытается спровоцировать Москву на односторонние действия и тем самым подготовить почву для новых обвинений.
 
Здание Министерства иностранных дел РФ © RT
 

Попытка с помощью санкций изменить политический курс России провалилась, в связи с чем авторы новых ограничений просто пытаются поддерживать тему рестрикций в СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось. Курс на то, чтобы заставить Россию изменить внешнюю и внутреннюю политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился», — приводит её слова сайт внешнеполитического ведомства.

«Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчёт на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве», — подчеркнула она.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванного представителя американской администрации сообщили, что Вашингтон намерен ввести второй пакет ограничений по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций вступил в силу в 2018 году.

«После введения первого пакета санкций в ответ на применение Россией «Новичка» (А-234. — RT) при покушении на убийство частного лица в Соединённом Королевстве Россия не предоставила гарантий, необходимых в соответствии с законодательством США, так что мы вводим в действие второй пакет санкций», — приводит ТАСС его слова.

Захарова отметила, что в рамках подготовки ко вводу второй очереди рестрикций президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях, вводимых за нарушение американского закона 1991 года «О контроле над химическим и биологическим оружием». Она обратила внимание на тот факт, что, в отличие от Вашингтона, Москва уничтожила все запасы химоружия, что подтверждают международные инспекции.

«Тот факт, что нынешние санкции станут по счёту 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обречённость новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ своё бессилие», — добавила дипломат.

«Хотели бы спровоцировать Россию»

 

Отметим, что, согласно опубликованному на сайте Белого дома документу, правительство США должно препятствовать «процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи» той стране, в отношении которой были введены санкции. Подчёркивается, что банкам США запрещено предоставлять займы или кредиты правительству облагаемой санкциями страны, за исключением тех, что предназначены на «закупку продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров».

«Сами анонсированные санкции, правда, преимущественно дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы. Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет», — констатировала Захарова.

Само заявление неназванного представителя администрации о втором пакете санкций направлено на провоцирование Москвы, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В администрации Трампа очень хотели бы спровоцировать Россию и обвинить её во всём, чтобы Россия пошла на односторонние меры. Пока у них это не получилось, поэтому санкции будут прибавлять дозированно через какое-то время», — сказал он RT.

«Остановить влияние России»

Инцидент в Солсбери произошёл в марте 2018 года. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей Россию, её поддержали Соединённые Штаты и ряд других стран. Однако доказательств так и не было представлено. Более того, российских специалистов не допускают к расследованию, а дипломатам не дают увидеться с пострадавшими.

  • Reuters
  • © Hannah McKay

Инцидент в Солсбери используется Вашингтоном как оправдание для санкций, однако их реальная задача — противодействие независимой политике России, убеждён зампред Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Им важен не повод, а периодичность, — сказал он RT. — Никакого прямого отношения к Скрипалям данные меры не имеют, они направлены на то, чтобы остановить влияние России».

При этом сами санкции вредят не экономике, а двусторонним отношениям России и США, отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

«В данной ситуации можно только сожалеть об упущенном времени для плодотворного развития двусторонних отношений, которые имеют большое значение не только для наших стран, но и для других мировых экономик», — сказал он RT.

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