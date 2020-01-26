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«Расчёт на перспективу»: почему США разморозили выделение помощи Афганистану

26 января 2020, 08:39  •  152 • В мире
США размораживают помощь Афганистану в размере $60 млн. Как заявили в Госдепе, эта сумма будет предоставлена республике, поскольку страна достигла прогресса в борьбе с коррупцией. В сентябре 2019-го Вашингтон приостановил выделение этих средств, обвинив Кабул в непрозрачности при управлении государственными финансами. Однако эксперты сомневаются, что действия США как-либо связаны с уровнем коррупции в Афганистане. По мнению политологов, возобновляя финансирование, Вашингтон лишь стремится добиться лояльности Кабула.
 
Президент США Дональд Трамп беседует с военнослужащими в Афганистане Reuters © Tom Brenner
 

США разморозили $60 млн помощи Афганистану. Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. По её словам, Вашингтон принял такое решение, поскольку афганские власти достигли успехов в борьбе с коррупцией.

«Говоря о проблемных областях, госсекретарь Помпео выразил тревогу в том числе по поводу сохраняющейся в Афганистане повсеместной коррупции. Я рада, что по одному из обозначенных госсекретарём направлений правительство Афганистана действительно добилось прогресса, что позволило предоставить стране помощь на $60 млн», — сообщила представитель Госдепа.

При этом Уэллс подчеркнула, что борьба с коррупцией — «ключевой элемент» всех реализуемых программ США в Афганистане.

«Мы стараемся сделать так, чтобы деньги американских налогоплательщиков расходовались надлежащим образом и с достижением желаемого результата. Мы постоянно ищем способы повысить эффективность расходования спонсорских средств», — отметила она.

Она также заявила, что Вашингтон призывает Кабул к самостоятельности.

«Мы, естественно, призываем правительство и другие стороны, оказывающие и получающие помощь, приложить все усилия, чтобы максимально эффективно использовать сокращающееся экономическое содействие для превращения Афганистана в самодостаточное государство и развития там частного сектора», — заявила Уэллс.

  • Здание Госдепа США
  • Reuters

На сайте Госдепа отмечается, что сумма в $60 млн выделяется Трастовым фондом восстановления Афганистана «в качестве стимулирующего финансирования».

Ранее, в сентябре прошлого года, Вашингтон отозвал около $100 млн, предназначенных для финансирования крупного энергетического инфраструктурного проекта в Афганистане, а также приостановил выделение $60 млн помощи. Ведомство обосновало своё решение непрозрачностью закупок и коррупцией, выявленной в афганском правительстве. Об этом, в частности, говорилось в заявлении Госдепа.

«Из одного кармана в другой»

Впрочем, эксперты сомневаются, что действия США на самом деле связаны с изменением уровня коррупции в Афганистане. По мнению политолога Александра Асафова, размораживая средства, Вашингтон лишь пытается добиться лояльности руководства республики.

Аналитик считает, что это нужно Белому дому, поскольку в последнее время лидер Афганистана всё чаще выступает с заявлениями, противоречащими политике Вашингтона.

Так, 23 января президент Афганистана Ашраф Гани заявил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, что переговоры США с талибами к ощутимому прогрессу не привели. По словам афганского лидера, общественность республики ждёт от «Талибана»* прекращения насилия.

Кроме того, в недавнем интервью CNBC афганский лидер заявил, что ответственность за безопасность в республике лежит на Кабуле, а не на Вашингтоне. Он также отметил, что страна должна быть способна обеспечивать своё будущее.

В августе Гани выступил против вмешательства других стран в дела Афганистана.

«Наше будущее не может определяться кем-то извне в столицах наших друзей, врагов или соседей. Судьба Афганистана будет решаться здесь, на родине. Мы не желаем постороннего вмешательства в наши дела», — цитирует Гани Assoсiated Press.

Эти слова афганского лидера прозвучали на фоне сообщений о проведении очередного раунда диалога между США и движением «Талибан».

Напомним, в результате переговоров с талибами, прошедших 1 сентября в Дохе, спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад заявил журналистам, что стороны обсуждали предварительные условия возможного соглашения, один из пунктов которого — вывод из Афганистана 5 тыс. военных США в течение 135 дней.

Военная операция Соединённых Штатов в Афганистане идёт уже почти 20 лет. Поводом для её начала послужили теракты 11 сентября 2001 года. Наиболее массовой эта кампания была в 2010—2013 годах: тогда численность западного военного контингента достигала почти 150 тыс. человек. Сейчас в Афганистане, по данным Al Arabiya, около 13 тыс. американских военных.

  • Военнослужащие США в Афганистане
  • Reuters
  • © Omar Sobhani

По мнению Александра Асафова, включение механизма разморозки помощи Афганистану — «попытка купить лояльность властей этой страны».

«К показателям по коррупции в республике это не имеет никакого отношения», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Он утверждает, что ситуация на Ближнем Востоке в целом, как и в Афганистане, «динамично меняется не в пользу США».

«Кроме того, происходящее в Ираке, в том числе желание его руководства избавиться от американских военнослужащих, ещё сильнее подталкивает Вашингтон покупать лояльность правящих элит ближневосточных стран», — пояснил Асафов в разговоре с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, такой аспект, как борьба с коррупцией, «по американским меркам является лишь предлогом».

«Однако никто в действительности не знает, кто и как борется с коррупцией. Это почти невозможно отследить, тем более если речь о периоде в четыре месяца», — говорит аналитик.

По его мнению, на самом деле Вашингтон выделяет средства на поддержку властей, которые «находятся в достаточно тяжёлой ситуации». Он считает, что США рассматривают «законную власть Афганистана в качестве некоего элемента торга с талибами».

«Это взятка из одного своего кармана в другой. Вашингтону сейчас нужно каким-то образом поддержать власти Афганистана, поскольку США заинтересованы в том, чтобы руководство республики было ещё какое-то время на плаву. США всегда будут преследовать исключительно свои цели, всё это рассчитывается на перспективу», — сообщил аналитик.

Александр Асафов, в свою очередь, резюмировал, что «любая гуманитарная помощь США не является жестом доброй воли».

«Это всегда выполнение политических и военных задач, а также задач американских разведывательных служб. Любое оказание помощи со стороны Вашингтона другим странам — это усиление региональных позиций или давление на других геополитических игроков. Это совершенно чёткая стратегия, цель которой — защита американских национальных интересов за границами США», — заключил Асафов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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