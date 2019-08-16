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«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке…»

16 августа 2019, 21:09  •  138 • Война
Как в Польше грезили разделом Советской России, но оказались под гитлеровским сапогом
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Принуждая Чехословакию к капитуляции перед Гитлером, западные демократии – участницы Мюнхенского – сговора отдавали себе отчёт в том, что они рушат конструкцию, которая могла стать главной в системе коллективной безопасности в Европе. Имеются в виду советско-французский и советско-чехословацкий договоры 1935 года о взаимной помощи, имевшие характер тройственного соглашения. Однако антисоветизм западных лидеров и стремление направить Гитлера против СССР перечеркнули соображения такого рода.
«Мюнхенцы» могли опасаться, что Москва не станет придерживаться 2-й статьи протокола о подписании договора с Чехословакией, в соответствии с которой обязательства взаимной помощи вступали в действие лишь в случае, если помощь жертве нападения «будет оказана со стороны Франции», и окажет такую помощь самостоятельно. Однако, чтобы помочь Чехословакии, Красная армия должна была выдвинуться к её границе, то есть пройти по территории Польши. И в Лондоне, и в Париже, и в Берлине знали, что согласие на это Варшава не даст. Польский посол в Париже Ю. Лукасевич 21 мая 1938 г., т.е. за полгода до Мюнхена, сообщал своему коллеге из США У. Буллиту: его страна немедленно объявит войну Советскому Союзу, если тот направит войска через польскую территорию к границам Чехословакии.
Воодушевлённая добычей, которая досталась Польше в результате раздела Чехословакии – аннексией Тешинской Силезии, Оравы и Спиша, Варшава грезила разделом СССР. «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… – докладывал в декабре 1938 г. разведотдел её Генштаба. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент... Главная цель – ослабление и разгром России». А через месяц, в январе 1939 г., польский министр иностранных дел Ю. Бек заявил И. фон Риббентропу: «Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю».
Этот курс, утвердившийся при Пилсудском после его прихода к власти в результате государственного переворота 1926 года, был нацелен на сведение территории СССР к размерам России XVI в. и расширение сферы влияния Польши на востоке путём создания федерации из Финляндии, Балтийских государств, Белоруссии, Украины и других лимитрофов.
Когда советское правительство согласилось подписать предложенный Лондоном 21 марта 1939 г. проект четырёхсторонней декларации Великобритании, СССР, Франции и Польши, в соответствии с которой четыре государства брали на себя обязательства «совещаться о тех шагах, которые должны быть предприняты для общего сопротивления» действиям, «составляющим угрозу политической независимости любого европейского государства» и задевающим мир и безопасность в Европе, Польша воспротивилась. Лондон немедленно воспользовался этим и отказался от собственного предложения.
Польша оказала роковое влияние и на судьбу военной конвенции СССР, Великобритании и Франции, которая в случае её подписания остановила бы Гитлера. Московские переговоры о заключении такой конвенции шли в августе 1939 г. Всё зависело от положительного решения «кардинального вопроса» – согласия Польши и Румынии на пропуск войск Красной армии через свою территорию. В докладе подкомиссии английского Комитета начальников штабов, представленном Кабинету министров 17 августа 1939 г., содержалась рекомендация: «Заключение договора с Россией представляется нам лучшим средством предотвращения войны. Успешное заключение этого договора будет, без сомнения, поставлено под угрозу, если выдвинутые русскими предложения о сотрудничестве с Польшей и Румынией будут отклонены этими странами... С нашей точки зрения, в случае необходимости должно быть оказано сильнейшее давление на Польшу и Румынию с тем, чтобы они заранее дали согласие на использование русскими силами их территории в случае нападения Германии».
В телеграмме, направленной 15 августа в Париж, участник переговоров посол Франции в Москве Э. Наджияр писал: «Нам предлагают точно определённую помощь на Востоке и не выдвигают каких-либо дополнительных требований о помощи с Запада. Но советская делегация предупреждает, что Польша своей негативной позицией делает невозможным создание фронта сопротивления с участием русских сил».
В итоге «кардинальный вопрос» так и не был решён: Варшава и Бухарест отказались от пропуска советских войск. А западные демократии не захотели склонить их к жизненно важному для Европы и мира решению. Вечером 19 августа маршал Э. Рыдз-Смиглы заявил: «Независимо от последствий, ни одного дюйма польской территории никогда не будет разрешено занять русским войскам». Министр иностранных дел Ю. Бек сообщил французскому послу в Варшаве Л. Ноэлю: «Мы не допустим, чтобы в какой-либо форме… можно было обсуждать использование части нашей территории иностранными войсками». И эти же политики через несколько дней принялись утверждать, что «зелёный свет» Гитлеру дал пакт Молотова – Риббентропа.
Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 года политики на Западе давно объявляют спусковым крючком Второй мировой войны. Им не вынести мысль о том, что этим договором Сталин блестяще переиграл западных «партнёров» – участников Мюнхенского сговора с Гитлером! Вот и Россия не приглашена польской стороной на торжественно-траурные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны – нападения Германии на Польшу: дескать, СССР в 1939 году нарушил международное право. А Германия на эти мероприятия в Варшаву приглашена. Вероятно, в Варшаве считают, что Гитлер, направивший 1 сентября 1939 года свои войска на Польшу, выступил блюстителем международного права.
(Продолжение следует)
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

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