Расчеты комплексов «Панцирь» отразили удары условного противника

В Астраханской области прошли военные учения с участием расчетных комплексов «Панцирь». На полигоне «Ашулук» военные зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили авиационный налет условного врага.

Переброшенные из Ленинградской области под Астрахань расчеты пушечных зенитных ракетных комплексов «Панцирь» совершили марш на полигон и приступили к дежурству. В рамках учений военнослужащие обнаружили крылатые ракеты и самолеты условного противника и открыли огонь по целям. Технику неприятеля имитировали сверхзвуковые мишени.

Для уничтожения противника проведены не только запуски ракет, но и пушечные выстрелы, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого в рамках учений боевые расчеты сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. Кадру стрельб были опубликованы в Сети.