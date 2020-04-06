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Расчеты комплексов «Панцирь» отразили удары условного противника

06 апреля 2020, 14:00  •  51 • В России

В Астраханской области прошли военные учения с участием расчетных комплексов «Панцирь». На полигоне «Ашулук» военные зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО отразили авиационный налет условного врага.

Переброшенные из Ленинградской области под Астрахань расчеты пушечных зенитных ракетных комплексов «Панцирь» совершили марш на полигон и приступили к дежурству. В рамках учений военнослужащие обнаружили крылатые ракеты и самолеты условного противника и открыли огонь по целям. Технику неприятеля имитировали сверхзвуковые мишени.

Для уничтожения противника проведены не только запуски ракет, но и пушечные выстрелы, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого в рамках учений боевые расчеты сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. Кадру стрельб были опубликованы в Сети.

Зенитные комплексы «Панцирь» отразили авианалет условного противника в Астраханской области.

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