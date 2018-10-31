Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов вышел из себя: "Экономика Украины превращается в НИЧТО!" Вече...
В Совфеде оценили предложение Лукашенко отправить совместную миссию ООН и ОБСЕ в...
Эрдоган выгонит США из Сирии
К Алеппо подвозят хлор для провокаций - Минобороны
Главная / В мире

«Расчехлился»: Украинский чиновник ненароком показал карту с российским Крымом

31 октября 2018, 22:54  •  98 • В мире
Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк иллюстрировал свой доклад по логистике картой, где Крым был изображен российской территорией.
«Неприятный» инцидент произошел с глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняком, который выступал на круглом столе, посвященном логистике, его организовала European Business Assotiation. Свое выступление крупный украинский чиновник иллюстрировал картой, на которой хорошо было видно, что Крым закрашен тем же цветом, что и вся Россия. Никого из присутствовавших этот факт не смутил.
Формально круглый стол был посвящен обсуждению вопросов отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки. А также задержкам, которые испытывают украинские производители на польской границе. Эта тема сейчас в двусторонних украинско-польских отношениях наиболее горячая.
Странно бы было не проиллюстрировать свой доклад картой. Но Михаил Ноняк держал в руках карту, где всем присутствовавших было прекрасно видно, что Крым является российской территорией.
«Украинские новости», которые сообщили об этом подчеркивают, что ни у кого из присутствовавших эта карта не вызвала возмущения или негодования. Все восприняли ее, как должное.
Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з "російським" Кримом.
Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило - а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ
— Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

98
Источник
Похожие новости
31 октября 2018, 16:24
Статуя индийского национального героя в два раза «переплюнула» Статую Свободы
31 октября 2018, 19:27
«Триумф» дедолларизации: почему контракт на поставку С-400 Индии заключён в рублях
31 октября 2018, 19:39
К Алеппо подвозят хлор для провокаций - Минобороны

31 октября 2018, 03:09
Особые отношения: как Россия и Куба укрепляют экономические и военно-технические связи
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
31 октября 2018, 09:39
«Скорость и надёжность»: почему возросла заинтересованность Японии и Южной Кореи в использовании Транссиба
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
25 октября 2018, 17:24
В Кремле дали понять США: атаку российских военных в Сирии замолчать не удастся
25 октября 2018, 17:24
Русские и иранцы терпят поражение в Сирии
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
29 октября 2018, 04:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 28.10.18
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.