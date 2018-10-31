«Расчехлился»: Украинский чиновник ненароком показал карту с российским Крымом

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк иллюстрировал свой доклад по логистике картой, где Крым был изображен российской территорией.

«Неприятный» инцидент произошел с глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняком, который выступал на круглом столе, посвященном логистике, его организовала European Business Assotiation. Свое выступление крупный украинский чиновник иллюстрировал картой, на которой хорошо было видно, что Крым закрашен тем же цветом, что и вся Россия. Никого из присутствовавших этот факт не смутил.

Формально круглый стол был посвящен обсуждению вопросов отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки. А также задержкам, которые испытывают украинские производители на польской границе. Эта тема сейчас в двусторонних украинско-польских отношениях наиболее горячая.

Странно бы было не проиллюстрировать свой доклад картой. Но Михаил Ноняк держал в руках карту, где всем присутствовавших было прекрасно видно, что Крым является российской территорией.

«Украинские новости», которые сообщили об этом подчеркивают, что ни у кого из присутствовавших эта карта не вызвала возмущения или негодования. Все восприняли ее, как должное.