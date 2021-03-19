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Рапоту поблагодарили за работу: Назначен новый госсекретарь Союзного государства
19 марта 2021, 22:50 • 58 • Политика
Григория Рапоту поблагодарили за работу и освободили от должности государственного секретаря Союзного государства. Стало известно, кто теперь будет занимать эту должность.
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, который является также председателем Высшего государственного совета Союзного государства, сообщила о новом назначении. В постановлении говорится, что новым госсекретарём Союзного государства стал Дмитрий Мезенцев.
Дмитрий Мезенцев в апреле 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. Указом Владимира Путина 19 марта 2021 года он освобождён от этой должности.
Предшественника Мезенцева, Григория Рапоту, поблагодарили за работу. Согласно Директиве №1 ему объявили благодарность "за значительный вклад в развитие Союзного государства.
Рапота был госсекретарём российско-белорусского объединения с ноября 2011 года. Слухи о его отставке ходили давно, но то, что он оставит должность, подтвердилось лишь в феврале 2021 года. Тогда сообщалось, что 77-летний политик уйдёт в отставку после истечения очередного четырёхлетнего срока своих полномочий.
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