Рапоту поблагодарили за работу: Назначен новый госсекретарь Союзного государства

Григория Рапоту поблагодарили за работу и освободили от должности государственного секретаря Союзного государства. Стало известно, кто теперь будет занимать эту должность.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, который является также председателем Высшего государственного совета Союзного государства, сообщила о новом назначении. В постановлении говорится, что новым госсекретарём Союзного государства стал Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев в апреле 2019 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. Указом Владимира Путина 19 марта 2021 года он освобождён от этой должности.

Предшественника Мезенцева, Григория Рапоту, поблагодарили за работу. Согласно Директиве №1 ему объявили благодарность "за значительный вклад в развитие Союзного государства.

Рапота был госсекретарём российско-белорусского объединения с ноября 2011 года. Слухи о его отставке ходили давно, но то, что он оставит должность, подтвердилось лишь в феврале 2021 года. Тогда сообщалось, что 77-летний политик уйдёт в отставку после истечения очередного четырёхлетнего срока своих полномочий.