«Раньше нам так не показывали события»: пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции

Правительство Франции объявило о введении моратория на рост цен на дизельное топливо и бензин. Решению предшествовали ожесточённые протесты против повышения стоимости топлива. Только в Париже в результате субботних акций пострадали свыше 130 человек, ещё 412 задержаны. Телеканал RT освещал события, находясь непосредственно на месте столкновений активистов с полицейскими. Во время разгона манифестантов были ранены 12 сотрудников канала, при этом один из корреспондентов RT France пострадал при взрыве гранаты со слезоточивым газом. Между тем европейский аналитический центр EURACTIV, призванный «поддерживать здоровое медиасообщество в Европе», ложно обвинил RT в распространении фейковых новостей о событиях в Париже. Однако пользователи соцсетей отмечают: RT показывает, что на самом деле происходит в столице Франции. Газета Libération также обратила внимание на видео RT с места событий.

Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.

В итоге активистам удалось добиться от властей объявления моратория на рост тарифов сроком на полгода. О принятии такого решения во вторник, 4 декабря, объявил премьер-министр Пятой республики Эдуар Филипп.

С первого же дня стихийных протестов RT освещает ситуацию во Франции, в том числе в формате прямых трансляций. Журналисты телеканала находятся в самой гуще событий, ведут репортажи из эпицентра столкновений между манифестантами и полицией.

Всего за три недели демонстраций пострадали 12 сотрудников RT. Корреспондент RT France Люка Леже был ранен в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом 1 декабря. Ранее травму головы получил оператор телеканала, который сумел продолжить работу, несмотря на ранение. Кроме того, при использовании полицией слезоточивого газа пострадали репортёры двух съёмочных групп RT France, а в стрингера видеоагентства Ruptly попал камень. Среди пострадавших была корреспондент RT Шарлотта Дубенски, которая в это время вела трансляцию с места событий.

После субботних акций протеста европейский аналитический центр EURACTIV, который специализируется на «формировании здорового медиасообщества в Европе» и «поддерживает развитие трансграничного сотрудничества между СМИ» как опоры демократии, опубликовал статью под заголовком «Обзор: рай фейковых новостей вокруг «жёлтых жилетов». В качестве иллюстрации к статье был выбран кадр из репортажа RT France с субботних акций.

Авторы этого текста отмечают, что в ходе протестов некоторые корреспонденты выходили в эфир в металлических касках, пытаясь убедить телеаудиторию, что ведут репортаж с «линии фронта».

«Это были корреспонденты телеканала Russia Today», — пишет EURACTIV и добавляет, что многие издания предпочитают давать материалы по французской тематике, «подливая масла в огонь».

Отметим, что, по оценкам мэрии Парижа, ущерб только французской столице от протестов 1 декабря составил €3—4 млн. Всего пострадали более 130 человек, в том числе не менее 20 сотрудников правоохранительных органов.

Освещение протестов «жёлтых жилетов» на RT получило множество благодарных отзывов от зрителей и лестный комментарий от французской газеты Libération.

При столкновении военных самолетов США в Японии выжил второй пилот — NHK «О субботних столкновениях в Париже в прямом эфире рассказывали корреспонденты всех иностранных СМИ, но наибольшую активность проявили российские каналы. «В ходе освещения происходящего получили ранения 12 наших сотрудников», — сообщал RT France. Канал задействовал на месте событий серьёзные средства, разместив камеры во многих горячих точках столицы. Снятые им кадры, на которых на площади Звезды «жёлтые жилеты» напали на отбившегося от группы сотрудника полицейского спецназа, даже использовали в вечернем выпуске новостей на канале France 2, причём логотип RT оставили», — пишет Libération.

Как отмечает радиостанция France Info, снятые RT France кадры подтверждают, что «протестующим действительно иногда удавалось украсть полицейское снаряжение». Ранее один из «жёлтых жилетов» сообщил, что сотрудники сил правопорядка бежали со своих постов, оставив «шлемы, жилеты и щиты» протестующим.

«Особенно жестокую сцену у Триумфальной арки заснял RT France — французская версия российского канала RT. На этой записи видно, как один сотрудник сил правопорядка выпустил из рук щит, в то время как его нещадно избивали «жёлтые жилеты», — отметили в France Info.

Сделанные в ходе протестов 1 декабря видео только на платформах RT France набрали более 1,6 млн просмотров. При этом кадры столкновений протестующих с полицией у Триумфальной арки за три дня посмотрели уже свыше 680 тыс. человек.

«Спасибо, RT, продолжайте разоблачать ложь»

Положительно оценили работу RT France и пользователи социальных сетей.

«До вас нам не показывали события под таким углом», «Браво отважному журналисту RT, работающему в центре событий» — так, в частности, прокомментировали пользователи Facebook видео «Протестующие атакуют полицейского у Триумфальной арки».

«В очередной раз RT — единственные, кто освещает события. Мейнстримные государственные СМИ — коллаборационисты», — заключил один из комментаторов.

Кроме того, пользователи оценили и нарезку ярких моментов столкновений, произошедших в центре Парижа утром 1 декабря.

«Спасибо, RT, за эти кадры в режиме реального времени, они намного лучше, чем то, что показывают по телевизору», — написала пользователь с ником Tina Damez.

В тот же день корреспондент RT France Надеж Абдераззак, находясь в центре столкновений, записала интервью с одной из протестующих. Девушка по имени Энжи объяснила, что протест направлен против политики президента Франции Эммануэля Макрона. Пользователи отметили разницу в том, как освещают события мейнстримные СМИ и RT.

«Удивляет эта разница между (мейнстримными. — RT) телеканалами и RT France», — написала Mar Tine.

Другой пользователь Facebook при этом отметил, что европейский телеканал Euronews в своих материалах старается обходить стороной упоминания о протестах «жёлтых жилетов».

«Профессионализм, смелость и качество отснятого материала» отмечали пользователи, комментировавшие шестичасовую прямую видеотрансляцию из центра Парижа в субботу, 1 декабря.

Благодарность за самоотверженность съёмочные группы RT France получили и за освещение столкновений протестующих с полицией вечером 1 декабря.

«RT, вы значительно лучше ваших конкурентов во Франции... вы всегда в центре событий и не принимаете ничью сторону», — прокомментировал видеозапись комментатор S. Kertanguy.

«Спасибо, RT, продолжайте разоблачать ложь», — отметил другой пользователь.

Помимо съёмки беспорядков, сотрудники телеканала брали интервью у участников демонстраций, один из которых поздравил корреспондента RT France с тем, что тот «отлично выполняет свою работу».

Ещё один комментатор поблагодарил RT «за умение делать настоящую журналистику».

Полиция приступила к разгону манифестантов, наш журналист Люка Леже ранен, сейчас ему оказывают помощь. Пока это все что известно. Мы ведём трансляцию с Елисейских полей, где прямо сейчас полиция заблокировала часть протестующих и применила слезоточивый газ. #Париж#протестыpic.twitter.com/Pj1zPnVvlI — Xenia Fedorova (@xfedorova) December 1, 2018

Кроме того, в редакцию телеканала пришло трогательное письмо из Финляндии.

«Я бы от всего сердца хотела поблагодарить ваш канал. Спасибо за вчерашний (речь идёт о субботе, 1 декабря. — RT) прямой эфир из Парижа на протяжении всего дня. Хотела бы сильно обнять оператора — самый отважный человек из всех, что я видела. Также хочу сказать спасибо всей вашей невероятной команде и выразить благодарность за очень важную работу, которую вы выполняете, держа нас в курсе», — говорится в письме девушки по имени Анна Малинен.