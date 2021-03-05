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"Раньше ад замерзнет": Литва нахамила Белоруссии из-за Тихановской

05 марта 2021, 16:55  •  161 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Выдавать беглую кухарку Вильнюс не собирается
Имя белорусской домохозяйки из экс-кандидатши в президенты Светланы Тихановской снова на первых линиях прессы. Из-за ее персоны разгорелся настоящий скандал между Литвой и Белоруссией. На обоснованное требование Минска выдать беглянку Вильнюс ответил неприкрытым хамством.
Отреагировать на официальный запрос Генпрокуратуры Белоруссии в пренебрежительной манере посчитал уместным глава литовского МИД. Так, Габриэлюс Ландсбергис объявил, что "раньше замерзнет ад", чем Вильнюс начнет реагировать на требования "белорусского режима", пишет РИА "Новости".
Глава литовского внешнеполитического ведомства патетично объявил, что его родина всегда "будет каменной стеной", за которой смогут скрыться "преследуемые режимами демократические силы". Так что все беглецы, которые пригреются под крылом сердобольной Литвы, могут чувствует себя в безопасности.
Напомним, оппозиционерку Тихановскую хотят привлечь к уголовной ответственности за правонарушения против общественной безопасности и государства. По версии следствия, белоруска и ее приближенные планировали организацию массовых беспорядков и захват административных зданий в Гомеле.

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