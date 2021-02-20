Рано выдохнули. Экс-глава ПФР исполнил неожиданный "кульбит": Позавидовал бы даже Чубайс

Рано выдохнули. Экс-глава ПФР Максим Топилин исполнил неожиданный "кульбит". Похоже, "тёплое местечко" в госкомпании его не устроило. Появилась информация о намерении бывшего руководителя фонда баллотироваться в Госдуму на грядущих осенних выборах. Такой прыти позавидовал бы даже Анатолий Чубайс...

Ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Индекс Иваткиной" прокомментировала сообщения о новых политических амбициях экс-главы ПФР Максима Топилина.

После увольнения из Пенсионного фонда не прошло и пары недель, но его бывший руководитель, похоже, решил не отчаиваться и определил себя новую цель.

Так, поступала информация, что Топилин намерен баллотироваться в Госдуму на грядущих осенних выборах от "Единой России". Об этом, в частности, сообщали источники РБК.

Ранее стало известно, что чиновник перейдёт из ПФР на должность советника генерального директора РЖД. Ведущая "Первого русского" заметила, что это вполне стандартная схема, по которой бесшумно выводили из власти многих крупных чиновников.

Их перебрасывают на какое-нибудь тёплое местечко в одной из госкомпаний. Так в своё время было с руководителем "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым, экс-главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и многими другими.

Однако Топилин, похоже, не захотел становиться частью этой компании, когда черёд дошёл и до него.

Тут он выписал кульбит - навострил свои начищенные туфли в Государственную думу, - отметила Иваткина.

Кстати, там ему должно быть более-менее привычно. Ещё в должности министра труда и соцзащиты он неоднократно выступал в Госдуме, в частности, продвигая повышение возраста выхода на пенсию и обещая старикам прибавку - аж тысячу рублей в год, добавила ведущая.