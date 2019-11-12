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Рано радовались: "Нафтогаз" взвинтил цену на газ для украинцев после снижения в октябре

12 ноября 2019, 14:24  •  173 • В мире
Цена на газ для украинцев выросла на 14,7% в ноябре. Такое решение принял "Нафтогаз", который в октябре снизил тариф на голубое топливо почти на 5%. Теперь тысяча кубометров газа стоит порядка 200 долларов.
С ноября цена на газ для населения Украины выросла на 14,7% - до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за одну тысячу кубометров. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".
Примечательно, что месяцем ранее украинцы обрадовались, когда компания объявила о снижении тарифа на голубое топливо на 4,9%. Тысяча кубометров тогда стоила 172,3 доллара.
В компании отмечают, что повышение цен в ноябре уже традиционно. И оправдываются: с 2016 года это самый низкий тариф для последнего месяца осени.
Кабинет министров Украины в апреле принял постановление, которым обязал "Нафтогаз" с июня продавать газ для населения дешевле.

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