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Рано радовались

02 июля 2018, 23:09  •  117 • Карикатуры

В Польше заявили о нарушениях при заключении контрактов с "Газпромом" и потребовали снижения цены на газ. Однако Стокгольмский арбитраж поддержал российскую компанию и отказал Варшаве в скидке.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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