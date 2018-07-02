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Рано радовались
02 июля 2018, 23:09 • 117 • Карикатуры
В Польше заявили о нарушениях при заключении контрактов с "Газпромом" и потребовали снижения цены на газ. Однако Стокгольмский арбитраж поддержал российскую компанию и отказал Варшаве в скидке.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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