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Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
14 февраля 2019, 21:24 • 235 • Политика
Объявлено о российских танках в Киеве, которые рано или поздно там появятся. "Когда-нибудь терпение Москвы лопнет, и власть будет вынуждена принять решение о защите наших соотечественников на Украине", - заявил декан МГУ Виталий Третьяков.
Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский сценарий, и тогда российские танки дойдут до украинской столицы. Такое мнение высказал декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
По его словам, описанный им сценарий может произойти, если с украинской стороны кто-то пересечёт серую зону в Донбассе. В этом случае Москва не сможет не реагировать, как это было во время нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году. И тогда российские танки непременно появятся под Киевом, и неизвестно, остановятся ли они там, полагает декан МГУ.
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