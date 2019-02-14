Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий

Объявлено о российских танках в Киеве, которые рано или поздно там появятся. "Когда-нибудь терпение Москвы лопнет, и власть будет вынуждена принять решение о защите наших соотечественников на Украине", - заявил декан МГУ Виталий Третьяков.

Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский сценарий, и тогда российские танки дойдут до украинской столицы. Такое мнение высказал декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

По его словам, описанный им сценарий может произойти, если с украинской стороны кто-то пересечёт серую зону в Донбассе. В этом случае Москва не сможет не реагировать, как это было во время нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году. И тогда российские танки непременно появятся под Киевом, и неизвестно, остановятся ли они там, полагает декан МГУ.