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Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий

14 февраля 2019, 21:24  •  235 • Политика
Объявлено о российских танках в Киеве, которые рано или поздно там появятся. "Когда-нибудь терпение Москвы лопнет, и власть будет вынуждена принять решение о защите наших соотечественников на Украине", - заявил декан МГУ Виталий Третьяков.
Рано или поздно Киев вынудит Москву реализовать грузинский сценарий, и тогда российские танки дойдут до украинской столицы. Такое мнение высказал декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
По его словам, описанный им сценарий может произойти, если с украинской стороны кто-то пересечёт серую зону в Донбассе. В этом случае Москва не сможет не реагировать, как это было во время нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году. И тогда российские танки непременно появятся под Киевом, и неизвестно, остановятся ли они там, полагает декан МГУ.
"Рано или поздно с украинской стороны кто-то пересечёт серую зону, и Россия не сможет не среагировать примерно так же, как она среагировала в Грузии. Вопрос в том, дойдут ли в этом случае российские воинские части до Киева или где-то остановятся", - цитирует Третьякова "Дни.ру".

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