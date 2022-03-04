Ранили, а потом бросили умирать: Боевик ВСУ не побоялся рассказать о предательстве своих

Боевик ВСУ Иван Чеховский не побоялся рассказать о предательстве своих же сослуживцев. Напуганные русскими войсками боевики бросились врассыпную, ранив попутно своего же и бросив его умирать.

Сейчас Чеховский находится в военном госпитале – военнослужащие армии России нашли его в перелеске. Раненный боевик уже не ждал помощи – сослуживцы разбежались, а в части, куда он смог дозвониться, сообщили, что помощи не будет.

По словам украинского военнослужащего, задачей его группы было узнать, сколько под Изюмом находится русской техники. Однако во время выполнения задания группировка встретилась с русским патрулём и завязался бой. В какой-то момент Иван понял, что ранен, а свои уже скрываются где-то на горизонте.

По словам военного, его нашли русские солдаты и оказали первую помощь, сейчас же он ожидает операцию. По данным издания Readovka, которое и опубликовало интервью с ним, врачи достали пулю из ноги военного — оказалось, что она выпущена из украинского пистолета ФОРТ-12.

В обращении к своим сослуживцам и всем военным Украины он призвал сложить оружие и договориться дипломатическим путём.