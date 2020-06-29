|
«Раненый стол»: как исчезла картина мексиканской художницы Фриды Кало
29 июня 2020, 11:55 • 85 • В России
Самая большая картина Фриды Кало «Раненый стол» была написана в 1940 году. По данным искусствоведов, в 1945 году Фрида передала её в дар СССР, а спустя семь лет, уже после смерти художницы, полотно отправили в Варшаву на выставку современного искусства Мексики. Сразу после окончания экспозиции «Раненый стол» словно растворился в воздухе. Как могла исчезнуть картина, почему Советский Союз не стал разыскивать её по горячим следам и есть ли шанс, что шедевр будет найден спустя более полувека? RT побеседовал с искусствоведом Катариной Лопаткиной, которая семь лет своей жизни посвятила поискам утраченного шедевра.
Художница Фрида Кало около картины «Раненый стол». 1940 г., Мексика. Фото Бернарда Зильберштейна. © Wikimedia Commons
Катарина Лопаткина — кандидат искусствоведения, куратор крупнейшей выставки Фриды Кало, проходившей в московском Манеже в конце 2018 — начале 2019 года. Сейчас Катарина живёт и работает в Хельсинки. Она ведёт своё независимое расследование по розыску картины «Раненый стол» вместе с немецкой исследовательницей творчества Фриды Кало Хельгой Пригниц-Подой. По архивным документам, письмам и музейным записям Катарина проследила путь картины Фриды из Мексики в Россию, а затем в Польшу, где и потерялся след этого полотна.
— Расскажите подробнее о картине «Раненый стол»...
— История создания картины, как и всё в жизни Фриды, окрашена драмой. Она написала «Раненый стол» во время развода с Диего Риверой, крупнейшим мексиканским художником первой половины XX века. В разводе они были всего восемь месяцев, после чего снова поженились и были счастливы до конца жизни Фриды, насколько это вообще было возможно в такой своеобразной паре.
Фрида в период развода написала четыре полотна, и «Раненый стол» был одним из них. Такой большой размер картины (122 × 244 см) очень необычен для Фриды. Как правило, она писала на маленьких металлических пластинках, близко к размеру народных мексиканских ретабло. Но перед ней стояла задача — представить работу на международную выставку сюрреализма, в которой участвовал и Диего. Она хотела, чтобы её произведение было по размеру больше, чем его. А Ривера, как известно, был крупноформатным художником.
— На картине много разных персонажей. Кто они? И откуда такое название?
— Персонажи картины — кочевые в творчестве Фриды. На самом деле «Раненый стол» — это двойной автопортрет. Фрида изображает саму себя в центре композиции. Но в то же время она изображает себя в виде стола. Вместо ножек у стола настоящие человеческие ноги. Это одна из «подписей» Фриды. Как только на картине есть изображение человеческой ноги — это значит, что речь идёт о самой художнице или о каких-то её проекциях на себя. Это связано с тем, что в детстве она перенесла полиомиелит, и одна нога у неё была короче другой. Для Фриды это было предметом постоянной рефлексии. Если окинуть взглядом её творчество, можно обратить внимание на то, что тема ног в нём всплывает постоянно.
Также на картине изображены: Иуда — персонаж из мексиканского карнавала, традиционная глиняная статуэтка из Наярита, скелет — образ смерти, племянники Фриды и её знаменитый питомец — оленёнок. А на полу лежит какое-то письмо. Кому оно адресовано, на фотографии разглядеть невозможно.
— Вы ведёте своё расследование вместе с коллегой-искусствоведом из Германии. Почему именно с ней?
— Хельга Пригниц-Пода — лучший специалист по творчеству Фриды Кало в мире. Она живёт и работает в Берлине и является одним из авторов каталога-резоне, где собраны все работы Фриды Кало.
«Это придумала не Фрида»
— До того как картина отправилась в Советский Союз, она выезжала из Мексики?
— Да, после того как картина была написана, она успешно выставлялась, ездила на выставку в Нью-Йорк. Там не была продана, вернулась обратно к Фриде, висела в её «Синем доме».
— А почему Фрида решила сделать такой подарок Советскому Союзу?
— Для меня это была главная интрига во всей этой истории. Я хотела понять, почему человек, который живёт в Мексике очень насыщенной личной и художественной жизнью, вдруг делает такой жест? Считается, что год подарка — 1945-й. Но на самом деле никто не видел никаких документов и доподлинно неизвестно, когда точно она подарила СССР эту картину.
Я задалась этим вопросом и начала свою работу с поиска того, кто был инициатором этого дара. И выяснила, что действительно это придумала не Фрида. Она только согласилась на предложение Константина Уманского — советского посла в Мексике.
— А какая цель была у Уманского, когда он предложил Фриде сделать этот дар?
— Уманский был совершенно уникальный человек, очень образованный, любил искусство и хорошо его понимал. В 1920 году в Германии была издана его книга, посвящённая русскому авангарду.
Уманский в Мексике быстро наладил связи и сошёлся с художественными кругами.
Уманский начал над этим работать, напрямую договариваться с художниками. К этому в 1944 году подключился Мексикано-русский институт, который был создан для налаживания сотрудничества между нашими странами. Работа шла очень успешно. Они договорились с большим числом художников. Но в 1945-м Уманский погиб. Он взорвался в самолёте, летевшем из Мехико в Коста-Рику, куда он был назначен послом по совместительству. Из-за этого работа по сбору коллекции мексиканского искусства остановилась.
Худший момент для дара
— Картина всё же прибыла в СССР...
— Назначенный в том же году послом в Мексику Александр Капустин продолжил начатое Уманским, и уже в октябре 1945 года советское диппредставительство подготовило проект письма с благодарностями художникам, которые передали в дар СССР свои работы.
Там, например, были работы Хоакина Клаузеля, мексиканского импрессиониста. Он уже к тому времени умер, но вдова пожертвовала его картину Советскому Союзу. Были работы учеников Фриды. Были и совсем молодые, и более взрослые художники, живописцы и графики. В общем там был представлен весь цвет «левой» художественной сцены Мексики. Интересно, что там были и фотографии — свои работы передал в дар Мануэль Альварес Браво, стоявший у истоков мексиканской школы фотографии.
— И если бы вся эта коллекция приехала в Москву, то это мог быть целый мексиканский зал в одном из музеев?
— Небольшой спойлер: она, собственно, и приехала, это мы тут на месте всё потеряли. Хотя художникам в официальных письмах обещали, что их работы будут представлены в Государственном музее нового западного искусства. И будет сделан мексиканский зал, в котором будут размещены их работы.
— Но это же тот самый музей, в котором хранились коллекции Щукина и Морозова и который был ликвидирован как «рассадник формалистических взглядов» в искусстве?
— Да. Именно там должен был открыться мексиканский зал.
Начало холодной войны, внешнеполитические кризисы, борьба с космополитизмом, и с 1930-х годов всё ещё продолжается кампания против формализма в искусстве. Все культурные контакты сведены к минимуму. Сотрудники всех организаций, которые занимались внешними культурными контактами, боялись за свои жизни и старались, насколько это возможно, ничего не делать.
Как известно, в марте 1948 года Музей нового западного искусства закрылся. Это произошло через четыре месяца после прибытия мексиканских картин, и они оказались в «подвешенном» состоянии. Музей просто не успел их принять. Если бы к этой посылке были приложены какие-то документы, например, дарственная, то, наверное, музей бы успел принять их на хранение. И тогда бы эти вещи были сейчас либо в Пушкинском, либо в Эрмитаже.
Я очень грущу, что какие-то четыре месяца отделяют нас от сохранения этого чудесного дара. Потому что это была действительно очень представительная коллекция, подобранная специально, чтобы познакомить людей из другой страны с творчеством Мексики за столетие.
«Извинимся перед Пушкиным»
— Хорошо известна судьба коллекций русских меценатов, разделённых между Пушкинским музеем и Эрмитажем, после того как был закрыт Государственный музей нового западного искусства. Но что стало с мексиканскими работами?
— Их получило ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Но сотрудники этой организации не понимали, что произошло: они получили ящик с мексиканскими картинами, в котором не было никакой документации. И при этом они увидели двухметровое полотно Фриды, которое сложно было не заметить. В Москве 1948-й год, ты открываешь ящик — и видишь картину Фриды Кало — без рук, окровавленный стол, а ты уже давно ничего подобного не видел.
Все были в растерянности. Началась бешеная переписка внутри организации. Все пытались понять, что это такое. Пишут в Мексику с просьбой прислать список этих произведений, кто авторы, характеристики на них. Нужна была справка о том, что это благонадёжные люди. Два года шла эта переписка.
В итоге в 1949-м назначили заседание специальной комиссии, выделили экспертов. Возглавлял его уважаемый живописец Александр Герасимов, автор известной картины «Иосиф Виссарионович Сталин и Климент Ефремович Ворошилов на прогулке в Кремле». Как можно догадаться, заседание прошло не очень удачно для мексиканских художников. Резолюция была следующая: представленная мексиканская живопись формалистическая и сюрреалистическая по методу исполнения, использовать её для широкого обозрения не представляется возможным.
— «Раненый стол» до поездки в Варшаву хранился в ГМИИ им. А.С. Пушкина?
— Музей имени Пушкина эти картины не получил. У музеев очень чёткая система хранения. У советских музеев — тем более. Если что-то поступало на хранение — мы всегда можем это проследить по книгам поступления. В Пушкинский музей эти работы так никогда и не вошли. К тому же «Раненый стол» невозможно было снять с холста — он написан на деревянной поверхности, похожей на ДСП.
Картины продолжали храниться в ВОКСе, когда в 1953 году Диего Ривера попросил, чтобы единственная работа Фриды, подаренная Советскому Союзу, побывала на одной из больших мексиканских выставок, которые регулярно проходили в Европе в 1950-е. Мексиканские культурные деятели тогда очень активизировались на европейском пространстве.
Диего хотел показать «Раненый стол» ещё в 1953 году на выставке в Париже. И ВОКС не возражал, но оплатить транспортировку должно было мексиканское посольство, которое не смогло этого сделать.
— Но картина как-то же оказалась в Варшаве?
— Да, следующая выставка была в Польше. В 54-м году Диего снова написал письмо с просьбой отправить «Раненый стол» в Варшаву. И снова никто не возражал.
Картину отправили дипломатической почтой в Польшу с припиской «Представителю ВОКС в Польше». На этом документальный след картины обрывается. Мы знаем, что она благополучно прибыла в Польшу, была выставлена в главной галерее Варшавы — Захента. У картины было чудесное место на выставке. Я ездила туда. Планировка залов в галерее сохранилась прежней. Это чудесный большой зал. Работа висела на центральном месте, её было очень хорошо видно. Несколько газет опубликовали статьи о ней. Но на этом всё, «Раненый стол» исчез.
«Загляните под стол»
— Розыски велись по горячим следам? Это же огромное полотно, его трудно было украсть незаметно...
— Проблема в том, что работа не была принята ни на какой музейный учёт.
Поэтому, конечно, не было возбуждено никакого дела для её поисков.
К сожалению, и в галерее Варшавы нет документации, которая фиксирует временные выставки и сохранность предметов. Они считают, что работа была отправлена обратно в Советский Союз. В архивах ВОКСа нет ничего про то, что работа приехала обратно.
— То есть дальше ваши поиски могут идти только по наитию? Где вы искали картину?
— Да, это большое поле для размышлений, куда она делась. Хельга Пригниц-Пода два года назад была куратором выставки Фриды в Польше. И она предположила, что могут быть живы люди, которые видели её. Она искала среди частных коллекционеров, обещала награду за сведения о картине. Ни звука.
Когда в 2018 году у нас в Москве открылась выставка «Фрида и Диего», которую я курировала, я тоже в каждом интервью обращалась ко всем, что, если вы видите старый хороший стол, загляните — может на обороте там нарисована картина. Я предполагаю, что картина могла вернуться обратно, но ВОКС мог передать её какой-то организации, где её потом списали, дверь сделали, или стол.
— Больше всех в этой картине был заинтересован Диего. Может быть, что это просто он не отдал картину, и она сейчас хранится где-нибудь между стен в «Синем доме»?
— Вся история была реконструирована мной на основании документов. Только в архиве МИДа в общей сложности я провела около трёх месяцев. Везде какие-то зёрнышки находишь и начинаешь историю складывать.
Дело в том, что выставка была передвижная. Тур начинался с Польши, дальше были София, Бухарест, Прага, Берлин, затем планировалось привезти выставку в СССР и дальше в Китай. Сохранилась документы — переписка между организационным комитетом выставки и Диего Риверой. Они обвиняли его в том, что он не договорился с советскими властями о турне картины Фриды вместе с выставкой от Польши до Китая, а договорился только на Варшаву, после чего работу Фриды нужно было отправить обратно.
Какое-то время у меня была надежда, что всё-таки работа, вопреки договорённостям, поехала с выставкой дальше, а не обратно в Союз.
Если бы Диего хотел воспользоваться моментом, то ему было бы проще сделать это, если бы картина поехала дальше. Но из-за его договорённостей, я думаю, что полотно осталось в Польше или вернулось обратно. А если это был дипломатический груз, просто ящик, то даже при сохранившейся документации можно никогда не узнать, что в нём на самом деле было. Поэтому на сегодняшний день достоверно выяснить, прибыла работа обратно в СССР или нет, не представляется возможным.
«Новость о продаже — фейк»
— Если картина Фриды всё ещё цела, как вы считаете, где она может быть?
— Я придерживаюсь двух рабочих версий. Согласно первой, она всё же была отправлена в Россию. Здесь она какое-то время полежала, а потом её отправили в качестве иллюстрации делирия в какое-то, может быть, соответствующее заведение. Там она могла быть закрашена, и она, возможно, где-то существует как бросовый объект, который тайно ждёт своей участи.
Вторая версия — что она была уничтожена. Но на это тоже должны быть документы. Раньше были практики уничтожения произведений искусства. Такой сценарий тоже мог быть. Но пока документов о её уничтожении я не находила.
— С какой-то периодичностью в интернете появляются сообщения, что «Раненый стол» вот-вот будет найден. Насколько это может соответствовать реальности?
— Такие сообщения появляются от мексиканцев. Там есть два человека, которые одержимы идеей найти эту картину. Один из них — известный мексиканский искусствовед Рауль Кано Монрой. Он близок к кругам наследников Диего Риверы. Он говорил, что за пять лет найдёт утраченную Фриду. Но пока не нашёл.
А совсем недавно всплыла другая история — что «Раненый стол» продается на аукционе. Но это стопроцентный фейк.
— В статье, которую вы считаете фейком, говорилось о том, что картину планируют выставить на продажу за 20 миллионов долларов. Как вы считаете, это реальная цена? Могла бы картина быть продана за такую сумму?
— Проблема с ценообразованием на Фриду в том, что её картины очень редко поступают на рынок. В 90-х певица Мадонна, у неё в собрании две картины Фриды, купила их достаточно дёшево, в пределах трёх миллионов. Для художницы такого масштаба это очень низкая цена. Но именно из-за того что она не продаётся регулярно, цены на её картины не растут. Последняя продажа была, по-моему, в прошлом году, это была ранняя работа Фриды, и она ушла за пять миллионов долларов. Я думаю, что 20 миллионов — цена, конечно, завышенная. 10 миллионов, как мне кажется, — столько за неё реально бы заплатили на открытом аукционе при прозрачном провенансе.
— Если бы картина нашлась, она бы принадлежала России как правопреемнице СССР?
— Тут есть один нюанс. Всей группе мексиканских художников обещали, что их работы будут представлены в Государственном музее нового западного искусства. И в случае с Фридой на это письмо теперь ссылаются мексиканские исследователи.
Потому что, действительно, работа никогда не была выставлена в этом музее. Более того, музей был ликвидирован и даже не успел взять её на хранение.
— А что стало с работами других художников из мексиканской коллекции?
— Я нашла часть этого дара. Графические работы были всё-таки переданы в Музей имени Пушкина в 1955 году. Тогда у ВОКСа был переезд, и они всю графику, которая у них годами лежала, сдали в Пушкинский музей. И до того как я начала это расследование, в музее никто не знал, что это за работы, какая у них история. Знали только, что из ВОКСа — и всё. Мы с хранительницей этого фонда, Анной Чернышевой, проделали большую работу, идентифицировали работы из этого дара.
У Пушкинского музея большая коллекция мексиканской графики, подаренная ему в разные годы. И мы смогли вычленить из неё работы, присланные в 1947 году. На выставке Фриды Кало и Диего Риверы в Москве мне удалось рассказать историю этого так и не состоявшегося до конца художественного обмена, впервые показав эти графические работы.
Живопись и фотографию пока, к сожалению, найти не удалось, но точно известно, что в Пушкинском музее этих работ нет. Вся живопись из музейного собрания опубликована в каталогах коллекций и на сайте музея, всё очень прозрачно.
— Значит, остальные художники — Клаузель, Ангиано, ученики Фриды — они всё ещё могут быть в Москве?
— Да, живопись пропала где-то в Москве. К сожалению, мы знаем только фамилии художников, и есть одна фотография, где видно, какие это потенциально могут быть работы. Эта фотография была сделана ещё в Мексике. Но мы не знаем ни названий работ, ни размеров. В Москве ещё есть архивы, в которых я пока не могу побывать, может быть, там хранятся какие-то документы об этих произведениях. Я не теряю надежды, что и живопись когда-нибудь найдётся. Как не теряю надежды однажды узнать, что же случилось с «Раненым столом».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2020, 15:00
|
25 июня 2020, 00:25
|
24 июня 2020, 17:00
|
26 июня 2020, 12:00
|
23 июня 2020, 14:00
|
26 июня 2020, 18:00
|
28 июня 2020, 12:00