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Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
17 марта 2022, 13:05 • 86 • Политика
Раненый боец рассказал о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем. Противник хорошо укрепился на окраине города, там выявлен бункер сил киевского режима. При этом враг на данном направлении вооружён до зубов: "Это просто жесть".
Раненый боец освободительной армии Сергей Куц (позывной - Наставник) рассказал корреспондентам Царьграда о взятии Мариуполя.
Он передал, что украинские неонацисты хорошо укрепились в районе дач на окраине города. Там русскими военнослужащими был выявлен бункер противника. Прорыв через эти позиции сил киевского режима увенчался успехом только с третьего раза.
Собеседник Царьграда заметил, что националистические формирования, действующие на этом направлении, вооружены до зубов. Они вели огонь из крупнокалиберных миномётов, наносили удары противотанковыми управляемыми ракетами, а также задействовали беспилотники.
В результате Сергей получил ранения ног. Из-за мощного миномётного удара его отбросило в огород, расположенный на одном из частных участков.
В настоящее время боец находится в больнице, где с ним и встретились корреспонденты "Первого русского". Тем не менее он выразил уверенность, что освобождение Мариуполя совсем не за горами:
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