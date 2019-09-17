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Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море

17 сентября 2019, 23:09  •  154 • В России
Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников в Японском море. В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих РФ. После этого сотрудники ФСБ задержали более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны. В связи с инцидентом в российский МИД вызвали временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа, где он провёл более часа.
 
Катер береговой охраны приморских пограничников в Японском море. Архивное фото © Виталий Аньков/РИА Новости
 

Рыбаки с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море, ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

По имеющимся данным, корабли пограничного управления ФСБ по Приморскому краю проводили мероприятия по охране морских биологических ресурсов. Сотрудники российской службы обнаружили в исключительной экономической зоне России — в районе банки Кито-Ямато в Японском море — две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооружённое нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», — заявили в пресс-службе ФСБ.

Позднее в ведомстве сообщили, что для пресечения противоправной деятельности браконьеров из Северной Кореи были приняты соответствующие меры.

«Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР», — пояснили пограничники.

Наряду с этим в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России сообщили, что в здание внешнеполитического ведомства на Смоленском бульваре приглашён северокорейский дипломат Чин Чжон Хёп.

«В МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в РФ в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит сообщение ТАСС.

Позднее появилась информация, что дипломат провёл в российском МИД более часа и покинул здание, не дав каких-либо комментариев СМИ.

Инцидент с сейнером «Сянхайлинь-8»

Ранее этим летом между Северной Кореей и Россией произошёл ещё один инцидент на воде. 17 июля пограничники КНДР задержали отечественное рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», на борту которого находились 15 граждан РФ и двое подданных Южной Кореи. Причина — «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР».

«22 июля консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником (они и два южнокорейских моряка размещены в одном из отелей Вонсана), а также с российскими рыбаками, которые находятся на судне. Все члены экипажа здоровы», — подчеркнули в посольстве РФ в Пхеньяне.

При этом в руководстве владеющей сейнером Северо-Восточной рыболовной компании отмечали, что судно впервые столкнулось с подобными проблемами за два года ведения промысла краба в водах Японского моря. По словам представителей компании, задержание произошло в 53 милях от берега, тогда как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года территориальными водами считается 12-мильная зона вдоль побережья и вокруг островов.

«Выключили все средства связи, отобрали телефоны и конвоировали в порт Вонсан. Сегодня у нас там побывал представитель российского посольства — от него и узнали», — пояснял директор Северо-Восточной рыболовной компании Виктор Седлер.

25 июля на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента указал замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе встречи с временным поверенным в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпом.

Спустя сутки сотрудники консульского отдела и медпункта посольства России в КНДР провели вторую встречу с моряками судна «Сянхайлинь-8».

«Проведён медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Им даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжёлыми климатическими условиями», — говорилось в сообщении диппредставительства.

Между тем уже 28 июля российское рыболовецкое судно было отпущено и прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.

Защита водных ресурсов

В мае первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов подвёл итоги деятельности за 2018 год. По его словам, было выявлено более 8 тыс. нарушений законодательства о госгранице, рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. При этом задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов.

Также в ФСБ предложили усилить ответственность за браконьерство в море. Соответствующий законопроект был опубликован на портале проектов нормативных актов. Документ предполагает, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет не только использоваться для определения ответственности за нарушение правил рыболовства, но и регламентировать наказания за неправомерную добычу водных биологических ресурсов, к которым, кроме рыбы, относятся моллюски, ракообразные и употребляемые в пищу водоросли.

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