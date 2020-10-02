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Раненного в Карабахе журналиста Le Monde спасли местные врачи

02 октября 2020, 23:15  •  29 • В мире
Медики спасли жизнь раненному в Карабахе французу. Журналист издания Le Monde получил тяжёлые травмы из-за обстрелов со стороны Азербайджана.
Врачи Нагорного Карабаха спасли жизнь французскому журналисту, который получил тяжёлые ранения в зоне конфликта. МИД непризнанной страны сообщил, что сейчас в больнице находится пострадавший от обстрелов в городе Мартуни.
Кроме того, как ранее сообщалось в СМИ, от авиаудара с азербайджанской стороны также пострадали двое иностранцев.
Состояние одного из журналистов, Алена Кавали, оценивается как стабильно тяжёлое, а Рафаэля Ягобзаде - средней тяжести.
Отмечается, что при атаке Баку также пострадали двое журналистов из Армении, а сопровождающий военный погиб.
Правительство Нагорного Карабаха ведёт переговоры с посольством Франции о доставке раненых журналистов из Степанакерта в Ереван.

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