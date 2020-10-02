Раненного в Карабахе журналиста Le Monde спасли местные врачи

Врачи Нагорного Карабаха спасли жизнь французскому журналисту, который получил тяжёлые ранения в зоне конфликта. МИД непризнанной страны сообщил, что сейчас в больнице находится пострадавший от обстрелов в городе Мартуни.

Кроме того, как ранее сообщалось в СМИ, от авиаудара с азербайджанской стороны также пострадали двое иностранцев.

Состояние одного из журналистов, Алена Кавали, оценивается как стабильно тяжёлое, а Рафаэля Ягобзаде - средней тяжести.

Отмечается, что при атаке Баку также пострадали двое журналистов из Армении, а сопровождающий военный погиб.

Правительство Нагорного Карабаха ведёт переговоры с посольством Франции о доставке раненых журналистов из Степанакерта в Ереван.