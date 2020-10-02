|
Раненного в Карабахе журналиста Le Monde спасли местные врачи
02 октября 2020, 23:15 • 29 • В мире
Медики спасли жизнь раненному в Карабахе французу. Журналист издания Le Monde получил тяжёлые травмы из-за обстрелов со стороны Азербайджана.
Врачи Нагорного Карабаха спасли жизнь французскому журналисту, который получил тяжёлые ранения в зоне конфликта. МИД непризнанной страны сообщил, что сейчас в больнице находится пострадавший от обстрелов в городе Мартуни.
Кроме того, как ранее сообщалось в СМИ, от авиаудара с азербайджанской стороны также пострадали двое иностранцев.
Состояние одного из журналистов, Алена Кавали, оценивается как стабильно тяжёлое, а Рафаэля Ягобзаде - средней тяжести.
Отмечается, что при атаке Баку также пострадали двое журналистов из Армении, а сопровождающий военный погиб.
Правительство Нагорного Карабаха ведёт переговоры с посольством Франции о доставке раненых журналистов из Степанакерта в Ереван.
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 октября 2020, 20:40
|
01 октября 2020, 06:00
|
27 сентября 2020, 22:15
|
02 октября 2020, 02:10
|
28 сентября 2020, 07:25
|
01 октября 2020, 03:15
|
26 сентября 2020, 15:00