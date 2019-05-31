Ранения получила восьмилетняя девочка: ВСУ возобновили обстрел окраины Донецка

Обстрел велся со стороны населенного пункта Пески, который находится под контролем ВСУ. Один из снарядов попал в крышу жилого дома, в результате множественные осколочные ранения получил его житель и ребенок - восьмилетняя девочка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Там уточнили, что украинские военные открыли огонь около 20.00 мск. Атака велась с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР.

Пострадавшие уже доставлены к медикам. Состояние местного жителя оценивается как среднетяжелое. По ребенку пока информации нет.