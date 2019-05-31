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Ранения получила восьмилетняя девочка: ВСУ возобновили обстрел окраины Донецка
31 мая 2019, 03:39 • 14 • В мире
В четверг вечером украинские войска открыли огонь по окраине Донецка. В результате ранения получили один местный житель и ребенок - восьмилетняя девочка.
Обстрел велся со стороны населенного пункта Пески, который находится под контролем ВСУ. Один из снарядов попал в крышу жилого дома, в результате множественные осколочные ранения получил его житель и ребенок - восьмилетняя девочка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Там уточнили, что украинские военные открыли огонь около 20.00 мск. Атака велась с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР.
Пострадавшие уже доставлены к медикам. Состояние местного жителя оценивается как среднетяжелое. По ребенку пока информации нет.
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