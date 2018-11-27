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«Ранения не тяжёлые»: что известно о состоянии нарушивших границу РФ украинских моряков
27 ноября 2018, 18:09 • 107 • В России
Украинские моряки, участвовавшие в провокации в районе Керченского пролива, не получили тяжёлых ранений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. По её словам, военнослужащих выпишут из больницы через три-четыре дня. 27 ноября суд Симферополя изберёт меру пресечения 12 из 24 задержанных, в отношении которых возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы России.
РИА Новости © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Состояние троих украинских моряков, пострадавших в ходе провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, оценивается как стабильное. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина.
Лубина добавила, что их могут выписать через три или четыре дня. Омбудсмен подчеркнула, что раненые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения не относятся к командному составу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что моряки находятся в состоянии средней тяжести, а их жизням ничего не угрожает.
«Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни их ничего абсолютно не угрожает», — сказал он в эфире Первого канала.
Кроме того, от 10 до 12 задержанных военнослужащих уже доставлены в Киевский районный суд Симферополя, сообщила Лубина. Остальных будут судить 28 ноября.
«Это меры безопасности. Представьте, сколько конвоя надо, чтобы привести такое количество человек», — подчеркнула она.
При этом моряки будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством — как нарушители государственной границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не являются ли моряки военнопленными.
«Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы преследуются в строгом соответствии с законодательством», — сказал он.
Песков не стал отвечать на вопрос о позиции Кремля в отношении моряков. «Это должна быть позиция суда», — подчеркнул он. При этом он отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по инциденту.
В отношении украинских моряков возбуждено дело по ч. 3 ст. 322 «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до шести лет.
«Требования об остановке проигнорировал»
25 ноября украинские корабли — морской буксир «Яны Капу», судно обеспечения «Горловка» и бронекатера «Никополь» и «Бердянск» — пытались прорваться в Азовское море через территориальные воды России без разрешения на проход от российских пограничников. На перехват украинских кораблей вышли два патрульных сторожевых катера России — «Изумруд» и «Дон».
В результате действий погранслужбы ФСБ были задержаны «Яну Капу», «Никополь» и «Бердянск». Три члена экипажа «Бердянска» были ранены. Корабли размещены в порту Керчи, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Как выяснили в ведомстве, на борту украинских кораблей были сотрудники СБУ, в задачи которых была координация провокации.
«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей… Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — говорится в сообщении ФСБ.
В России считают, что в произошедшем в Керченском проливе конфликте виновата Украина. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил Владимир Путин.
«Выражена серьёзная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. Акцентировано, что украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски», — говорится на сайте Кремля.
При этом первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT отметил, что многие из его иностранных коллег неофициально выразили поддержку Москве.
«Во время наших неофициальных бесед и встреч характер диалогов значительно более откровенный и искренний. Некоторые из коллег относятся к нашей позиции с большой долей понимания... Мы полагаем, что должны продолжать работу... Мы знаем, что правда на нашей стороне», — сказал дипломат.
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