«Ранения не тяжёлые»: что известно о состоянии нарушивших границу РФ украинских моряков

Украинские моряки, участвовавшие в провокации в районе Керченского пролива, не получили тяжёлых ранений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. По её словам, военнослужащих выпишут из больницы через три-четыре дня. 27 ноября суд Симферополя изберёт меру пресечения 12 из 24 задержанных, в отношении которых возбуждено дело о незаконном пересечении государственной границы России.

Состояние троих украинских моряков, пострадавших в ходе провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, оценивается как стабильное. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Крым Людмила Лубина.

«Меня беспокоили раненые — какая, возможно, нужна помощь. Потому что (украинский омбудсмен Людмила. — RT) Денисова уже распускает слухи, что одному из моряков будут ампутировать кисть. Это не подтверждается — у всех конечности в норме на сегодняшний момент. Ранения не тяжёлые, осколочные, состояние стабильное», — сказала она РИА Новости.

Лубина добавила, что их могут выписать через три или четыре дня. Омбудсмен подчеркнула, что раненые моряки 1999, 1998, 1994 годов рождения не относятся к командному составу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что моряки находятся в состоянии средней тяжести, а их жизням ничего не угрожает.

«Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни их ничего абсолютно не угрожает», — сказал он в эфире Первого канала.

Кроме того, от 10 до 12 задержанных военнослужащих уже доставлены в Киевский районный суд Симферополя, сообщила Лубина. Остальных будут судить 28 ноября.

«Это меры безопасности. Представьте, сколько конвоя надо, чтобы привести такое количество человек», — подчеркнула она.

При этом моряки будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством — как нарушители государственной границы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не являются ли моряки военнопленными.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Нарушители границы преследуются в строгом соответствии с законодательством», — сказал он.

Песков не стал отвечать на вопрос о позиции Кремля в отношении моряков. «Это должна быть позиция суда», — подчеркнул он. При этом он отметил, что в ближайшее время президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по инциденту.

В отношении украинских моряков возбуждено дело по ч. 3 ст. 322 «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до шести лет.

«Требования об остановке проигнорировал»

25 ноября украинские корабли — морской буксир «Яны Капу», судно обеспечения «Горловка» и бронекатера «Никополь» и «Бердянск» — пытались прорваться в Азовское море через территориальные воды России без разрешения на проход от российских пограничников. На перехват украинских кораблей вышли два патрульных сторожевых катера России — «Изумруд» и «Дон».

Суд в Симферополе избирает меру пресечения украинским морякам, задержанным в Керченском проливе «В 20:50 ПСКР «Изумруд» предупредил БАК «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановке по нему будет применено оружие на поражение... БАК «Бердянск» требования об остановке проигнорировал. В 20:55 ПСКР «Изумруд» в координатах 44°51'3 СШ, 36°23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск», — сообщили в ФСБ.

В результате действий погранслужбы ФСБ были задержаны «Яну Капу», «Никополь» и «Бердянск». Три члена экипажа «Бердянска» были ранены. Корабли размещены в порту Керчи, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как выяснили в ведомстве, на борту украинских кораблей были сотрудники СБУ, в задачи которых была координация провокации.

«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей… Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — говорится в сообщении ФСБ.

В России считают, что в произошедшем в Керченском проливе конфликте виновата Украина. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил Владимир Путин.

«Выражена серьёзная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. Акцентировано, что украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски», — говорится на сайте Кремля.

При этом первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT отметил, что многие из его иностранных коллег неофициально выразили поддержку Москве.

«Во время наших неофициальных бесед и встреч характер диалогов значительно более откровенный и искренний. Некоторые из коллег относятся к нашей позиции с большой долей понимания... Мы полагаем, что должны продолжать работу... Мы знаем, что правда на нашей стороне», — сказал дипломат.