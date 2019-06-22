Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не отдавать, а развивать: Путин раскрыл планы России на Курилы, и Японии в них н...
Грузинские радикалы подложили землякам свинью? Тбилиси сам лишил себя важной уст...
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры
"Я горжусь каждым". Порошенко огорошил признанием по уголовным делам п...
Главная / В России

Ранена 13-летняя девочка из Горловки

22 июня 2019, 23:09  •  4 • В России

Зеленский давно открыл свой персональный счет в этой войне. Есть в нем и дети. Сейчас обострение на фронте в Донбассе нарастает с каждым днем. Сегодня в Горловке девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка Светличная Карина, — отметил Приходько. - Ранение получила на улице Боткина. У нее минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см.

Сейчас девочка госпитализирована в городскую больницу.

Отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны Дзержинска. Увеличение количества и интенсивности обстрелов ДНР в последние сутки связано с прибытием на украинские позиции председателя военного комитета Европейского Союза генерал армии Клаудио Грациано.

Вчера в результате обстрела со стороны украинских силовиков под Донецким аэропортом ранен мирный житель 1956 года рождения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



4
Источник
Похожие новости
22 июня 2019, 00:24
Россия ответила Грузии: Закрыто авиасообщение и туризм
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
22 июня 2019, 00:24
Эхо «Прямой линии» президента: Потерянная записка Путину
22 июня 2019, 18:09
«Никто никого убивать не хотел»: из-за чего произошёл межэтнический конфликт в Чемодановке
21 июня 2019, 19:24
«Оградить общество от наркоагрессии»: в МВД высказали свою позицию по уголовным делам за покупку антидепрессантов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 10:24
Украина станет конкурентом России по поставкам газа в Европу. Но есть единственное условие - Тимошенко
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
16 июня 2019, 12:54
Бестактно и неуместно: Польские СМИ предъявили претензии Дуде за сравнение поляков и русских
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
21 июня 2019, 03:24
Украинцы не удержались от поисков "позора" Путина в прямом эфире
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.