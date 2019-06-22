|
Ранена 13-летняя девочка из Горловки
22 июня 2019, 23:09 • 4 • В России
Зеленский давно открыл свой персональный счет в этой войне. Есть в нем и дети. Сейчас обострение на фронте в Донбассе нарастает с каждым днем. Сегодня в Горловке девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
- В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка Светличная Карина, — отметил Приходько. - Ранение получила на улице Боткина. У нее минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см.
Сейчас девочка госпитализирована в городскую больницу.
Отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны Дзержинска. Увеличение количества и интенсивности обстрелов ДНР в последние сутки связано с прибытием на украинские позиции председателя военного комитета Европейского Союза генерал армии Клаудио Грациано.
Вчера в результате обстрела со стороны украинских силовиков под Донецким аэропортом ранен мирный житель 1956 года рождения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
4
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2019, 10:24
|
17 июня 2019, 03:24
|
16 июня 2019, 12:54
|
20 июня 2019, 07:54
|
21 июня 2019, 03:24
|
19 июня 2019, 05:54
|
18 июня 2019, 16:54