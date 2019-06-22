Ранена 13-летняя девочка из Горловки

Зеленский давно открыл свой персональный счет в этой войне. Есть в нем и дети. Сейчас обострение на фронте в Донбассе нарастает с каждым днем. Сегодня в Горловке девочка получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка Светличная Карина, — отметил Приходько. - Ранение получила на улице Боткина. У нее минно-взрывная травма, осколочное ранение передней поверхности правой голени. В ноге осколок 4х5 см.

Сейчас девочка госпитализирована в городскую больницу.

Отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны Дзержинска. Увеличение количества и интенсивности обстрелов ДНР в последние сутки связано с прибытием на украинские позиции председателя военного комитета Европейского Союза генерал армии Клаудио Грациано.

Вчера в результате обстрела со стороны украинских силовиков под Донецким аэропортом ранен мирный житель 1956 года рождения.