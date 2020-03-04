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«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеавтомобиль «Атлет»

04 марта 2020, 00:30  •  49 • В России
Новейшая отечественная армейская бронемашина «Атлет» пройдёт государственные испытания в мае текущего года. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий. По его словам, проверке военных подвергнутся два опытных образца: трёхдверный броневик в специальной модификации АСН и пятидверный многоцелевой автомобиль АМН-2. «Атлет» создавался на основе популярного в войсках РФ «Тигра». Однако новое детище ВПК будет крупнее, тяжелее и более защищённым, чем предшественник. В отличие от универсального «Тигра», «Атлет» предназначен для выполнения специальных задач. По оценке экспертов, в перспективном бронеавтомобиле реализованы наиболее современные технологические решения.
 
Бронеавтомобиль «Атлет» © ООО «Военно-промышленная компания»
 

Государственные испытания новейшего российского армейского бронеавтомобиля «Атлет» с колёсной формулой 4 х 4 стартуют в мае текущего года. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

По его словам, весной Минобороны РФ будет тестировать два опытных образца этой машины. Речь идёт о модификациях АСН (трёхдверный автомобиль специального назначения) и АМН-2 (пятидверный автомобиль многоцелевого назначения).

Красовицкий добавил, что опыт разработки «Атлета» будет реализован в новом полицейском автомобиле «Специальная бронированная машина ВПК-23136», который создают сейчас инженеры ВПК.

«Она (новая машина. — RT) больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Её официальное название — «Специальная бронированная машина ВПК-23136» с использованием элементов бронированной машины «Атлет». По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения», — сказал Красовицкий.

«Тигры» останутся в войсках»

 

«Атлет» начал создаваться в 2017 году в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) по новому поколению бронеавтомобиля «Тигр». Об этом на международном форуме «Армия-2017» рассказал Красовицкий. По его словам, проект был запущен в интересах Минобороны РФ.

«Не секрет, что «Тигру» уже десять лет, за это время мы внесли порядка 700 изменений в конструкцию. Сейчас мы понимаем, что нужно повысить минную и баллистическую стойкость», — цитирует ТАСС Красовицкого.

В ноябре 2019 года в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» гендиректор ВПК заявил, что «Атлет» превосходит «Тигра» по защищённости примерно в три раза. Объём первой серийной поставки он оценил в сотню машин. Также Красовицкий подчеркнул, что новый броневик не создаётся на замену «Тигру». «Атлет» будет выполнять в войсках специальные задачи.

Опрошенные RT эксперты назвали «Тигр» универсальной высокоэффективной бронемашиной, снискавшей заслуженную популярность в войсках благодаря надёжности и высоким ходовым характеристикам. В большинстве случаев машина способна выдержать попадание пуль и осколков, однако её слабым местом остаётся защита от взрывов фугасов мощностью в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте.

«Тигр» и «Тигр-М», которые закупаются, соответствуют требованиям Министерства обороны. «Атлет» отличается тем, что является более миноустойчивым автомобилем. Он обладает более высокими защитными свойствами при подрыве под машиной фугасов и самодельных взрывных устройств», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам эксперта, «Атлет» является более крупной и тяжёлой машиной, чем «Тигр». Как считает Мураховский, увеличенные массогабаритные характеристики нового автомобиля позволили значительно повысить защищённость экипажа. Однако «Атлет» по стоимости будет дороже предшественника, предупреждает аналитик.

  • Применение спецавтомобиля «Тигр» в ходе учебной операции по противодействию терроризму с участием подразделения спецназа
  • © Министерство обороны РФ

«Тигр» обладает меньшей стойкостью к воздействию фугасов, но он и меньше по массе и дешевле в производстве. Поэтому «Тигры» останутся в войсках. «Атлет», на мой взгляд, больше приспособлен под проведение контртеррористических операций, где нет ни фронта, ни тыла, где боевики закладывают фугасы на дорогах», — сказал Мураховский.

В разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что габариты «Атлета» позволили увеличить вместимость машины и повысить уровень комфорта для военнослужащих. Также, как говорит аналитик, новый автомобиль можно оснастить более мощным, чем у «Тигра», вооружением. По информации разработчика, «Атлет» приспособлен под установку пулемётов «Печенег» (7,62-мм), «Корд» (12,7-мм), а также 30-мм гранатомёта АГС-17.

«Скорее всего, при создании «Атлета» российские инженеры учитывали опыт боевого крещения «Тигра» в Сирии. «Тигр» показал себя достойной универсальной платформой, но всё-таки были выявлены и осмыслены некоторые его недостатки. В итоге ряд изменений реализованы в модернизированном варианте «Тигра», а другие — в «Атлете», — рассуждает Литовкин.

Масса «Атлета» составляет около 9 т (против 7,8 т у «Тигра»), грузоподъёмность — 1,6 т (против 1,2 т), минная стойкость — до 2 кг в тротиловом эквиваленте (против 0,6 кг), максимальная скорость по шоссе — около 120 км/ч (против 110 км/ч). На «Атлете» установлен двигатель ЯМЗ-5347-24 мощностью 240 л. с.,  «Тигр» оснащён ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 л. с.

На текущий момент завершены предварительные испытания «Атлета». Опытные машины преодолели тысячи километров бездорожья, прошли проверку на способность форсировать водные преграды (бродоходимость) и действовать в условиях экстремальных температур. Испытания проходили в том числе на полигонах Минобороны РФ.

В феврале «Атлет» выдержал проверку на подрыв и обстрел. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ВПК, автомобиль будет немного доработан по предложениям Минобороны, после чего ему предстоят государственные испытания.

«Провели испытания «Атлета» на подрыв под днищем, под колесом и сбоку от автомобиля. Также провели испытания на обстрел боеприпасами, соответствующими заявленному классу защиты, на поражение осколками и напалмом на пожаростойкость. Всё, что мы планировали, машина выдержала и подтвердила характеристики, заданные в техническом задании», — сообщает пресс-служба предприятия.

«Армия может успешно маневрировать»

 

Эксперты сходятся во мнении, что отечественным инженерам удалось реализовать в «Атлете» лучшие на сегодняшний день технологические решения. Подобные бронемашины позволяют Вооружённым силам РФ выполнять боевые задачи в любом регионе мира вне зависимости от природно-климатических условий.

«Прежде всего бронемашины дают подразделениям мотострелков, десантников, военной полиции столь необходимую на театре военных действий мобильность. Наша армия может успешно маневрировать, имеет возможность проводить разведывательные мероприятия, патрулировать местность и оперативно перебрасывать силы в необходимую локацию», — сказал Дмитрий Литовкин.

Эксперт отметил, что с каждым новым поколением у российских бронемашин улучшается проходимость и защищённость. Литовкин напомнил, что колёсная техника априори более уязвима, чем гусеничная.

  • Бронеавтомобиль «Атлет» на форуме «Армия-2019»
  • © Vitaly V.Kuzmin
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Тем не менее современные отечественные бронемашины конструируются таким образом, чтобы обеспечить максимально высокий уровень выживаемости экипажа при подрыве и обстрелах, рассуждает эксперт. С этой целью изготавливаются укреплённые днища, устанавливаются специальные кресла, поглощающие энергию взрывной волны, создаются новые бронекорпуса и противоосколочные материалы.

«При этом очень важно соблюдать баланс при проектировании бронеавтомобиля. Ни в коем случае нельзя перегружать машину бронёй или вооружением, иначе она потеряет в манёвренности. Я думаю, что залогом высокого качества российских броневиков являются высокие требования со стороны Минобороны и, соответственно, серьёзные испытания, которым подвергаются опытные образцы», — пояснил Литовкин.

Как считает Виктор Мураховский, Россия стала одним из мировых флагманов в сфере производства армейских автомобилей различного назначения. В настоящее время отечественная промышленность собственными силами может разрабатывать и серийно производить широкую линейку бронемашин, говорит эксперт.

«Уместно напомнить, что армейские взрывозащищённые бронеавтомобили в  постсоветское время стали новой нишей для оборонной промышленности нашей страны. Ранее подобные машины вообще не выпускались. Однако отечественные предприятия достаточно быстро освоили производство современных машин разных типов и продолжают их совершенствовать», — подчеркнул Мураховский.

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