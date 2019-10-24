RAND рекомендует разместить в Молдове американскую военную базу

США и НАТО собрались «сдерживать Россию» в Чёрном море с участием молдаван

24-25 октября состоится заседание министров обороны НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос безопасности и обеспечения судоходства в Черноморском регионе.

«Министры будут обсуждать вопросы безопасности в этом регионе. Чёрное море очень важно для НАТО, нам нужна там свобода навигации и поддержание его роли для экономики стран региона», – заявила постоянный посол США при НАТО Кэй Хатчисон. Посол особо отметила, что безопасность в этом регионе имеет большое значение для партнёров НАТО – Украины и Грузии.

Также на заседании будет обсуждаться расширение помощи Украине, в том числе – военно-морским потенциалом.

К этому заседанию аналитический центр RAND Corporation (США) опубликовал доклад о стратегии безопасности в Чёрном мор е .

Главная идея доклада – необходимость сдерживания России в Черноморском регионе, для чего предлагается расширение размещения ПВО на территории стран Восточной Европы, расширения военных учений НАТО и дальнейшее вооружение Грузии и Украины.

Однако выполнить все эти рекомендации не так просто, отмечают авторы доклада, поскольку не все страны Черноморского региона поддерживают политику США и НАТО, поэтому выработать единую стратегию Запада пока не удалось.

Напомним, аналитики и эксперты из RAND Corporation не первый год готовят доклады на тему «как обуздать Россию». Так, ещё в пятидесятых годах прошлого века RAND Corporation давала советы администрации Эйзенхауэра, пугая его возможной ядерной войной с Советским Союзом. А в докладе от 1972 года аналитиками RAND Corporation был сделан вывод: подорвать СССР можно только экономически. Уже весной этого года аналитический центр выпустил новый доклад, название которого не нуждается в комментариях Overextending and Unbalancing Russia («Как вымотать и расшатать Россию»), в котором за основу берётся старый доклад от 1972 года.

В октябрьском докладе 2019 года предложено развернуть новые передовые системы противовоздушной и береговой обороны на территории Болгарии и Румынии. Вспомнили авторы доклада и про Молдову, указав правительству США, что оно могло бы приложить больше усилий для евроинтеграции Молдавии. Потому что, по мнению экспертов аналитического центра, было бы правильным решением разместить на территории Молдовы военную базу США.

Ведь Молдавии грозит опасность со стороны России так же, как Грузии и Украине, пугают эксперты.

Соединённые Штаты не могут постоянно наращивать присутствие своего флота в Чёрном море из-за конвенции Монтрё, которая это присутствие ограничивает. А основные американские военные базы расположены далеко от региона. Так что ещё одна база НАТО в Молдавии не помешала бы, говорится в докладе.

RAND Corporation предлагает принять во внимание тот факт, что Россия поддерживает Приднестровье и возобновила сотрудничество с Молдавией, что затруднит поставленные перед Вашингтоном задачи. Впрочем, аналитики не зря зарплату получают – у них готов план, как разместить в Молдове американскую военную базу, несмотря на тесное сотрудничество страны с Россией. Всего-то и необходимо – начать военные учения (а они проводятся регулярно с участием военных НАТО), а затем спровоцировать ситуацию «угрозы» стране для того, чтобы у американских военных был благовидный предлог там «задержаться».