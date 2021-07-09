RAND – размышления о том, как воевать с Россией

Перспектива горячей войны с РФ рассматривается серьёзно

Корпорация RAND продолжает исследовать проблемы сдерживания России. Одним из последних её докладов стал 30-страничный текст «Конкурировать с Россией по-военному. Последствия обычного и ядерного конфликтов».

Из доклада можно понять, что перспектива горячей войны с Россией рассматривается в США серьёзно (в контексте столкновения России и НАТО). Авторы доклада считают, что, хотя Россия и обладает рядом преимуществ на ранних стадиях войны, структура её ВС и размещение её сухопутных войск не обеспечат ей победу над НАТО в затяжном конфликте. При этом не исключается ядерная эскалация.

Авторы отмечают важность формирования у России представления о способности НАТО реагировать на любой кризис военными средствами. И можно предположить, что провокация эсминца Defender и учения НАТО Sea Breeze являются шагом к формированию такого представления.

Авторы доклада отмечают определённые сложности относительно способности НАТО прорвать российскую сеть ПВО, в том числе из-за плотности расположения российских стратегических ракет большой дальности класса "земля-воздух" в Калининграде и Западном военном округе.

RAND достаточно высоко оценивает возможности ведения российскими ВС радиоэлектронной борьбы и операций в космосе. Россия может использовать уязвимости в инфраструктуре НАТО. Наконец, для России выгоден её географический ландшафт, страна сможет использовать короткие линии коммуникаций, способствующие быстрому перемещению личного состава и вооружения и при перемещениях сил НАТО по гораздо более протяжённым маршрутам.

Хотя линия воздушной и береговой обороны России относительно плотная, она не является в глазах аналитиков RAND неприступной, но в НАТО должны быть готовы к тому, что достижение превосходства в воздухе окажется невозможным.

RAND выражает уверенность, что в настоящее время нет признаков того, что Россия стремится к крупному конвенциональному конфликту с Соединенными Штатами или другими членами НАТО. «Общая военная стратегия России сосредоточена на обороне родины и способности принуждать или оккупировать государства на её периферии». Однако тут же авторы доклада оговариваются, что Россия может занять и «наступательную позицию, если российские лидеры сочтут это необходимым, и этот сценарий заслуживает тщательного изучения».

Довольно большое место занимают в докладе опыт Грузии-2008 и Украины-2014, при этом приводятся численность военнослужащих ВС РФ, перечисляются возможности транспортировки войск в зону конфликта, оцениваются преимущества российских артиллерийских систем по сравнению с их аналогами в войсках НАТО.

«Россия, в отличие от противников, с которыми обычно сталкиваются Соединенные Штаты, обладает способностью наносить крупномасштабные удары как в зоне боевых действий, так и по тылам противника, часто из глубины своей территории. Ракеты класса "воздух-земля" и "земля-воздух" большой дальности способны легко поразить воздушные и морские порты Германии, склады и пункты сбора/дислокации. Многим странам Центральной и Северной Европы не угрожает прямое российское вторжение, но им могут угрожать российские ракетные удары, если они будут принимать участие в обороне прифронтовых государств НАТО. И это создает дилемму для альянса: вполне вероятно, что многие его члены не захотят идти на такой риск».

Непредсказуемый эффект в странах НАТО может иметь общественное давление во время вооружённого конфликта. Например, во время бомбардировок Югославии Италия отказалась от участия в операции, хотя в военном плане ей ничто не угрожало.

О сценарии ядерной войны эксперты RAND говорят уклончиво. Они считают, что ограниченные ядерные удары по НАТО возможны, так как у России самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия. Возможность таких ударов выводится из “разрыва в уязвимости” вероятных целей (разрыв в пользу России).

Ограниченный ядерный удар по российской территории, независимо от результатов, может вызвать ответные действия по целям в Соединенных Штатах. Поэтому расширение арсенала тактического ядерного оружия для НАТО не является решением проблемы; новые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" будут эффективным инструментом, чтобы вывести из строя авиабазы НАТО, размещенные в неядерных державах альянса. И если Россия применит ядерное оружие, способность НАТО вести обычную войну существенно снизится после таких атак, что позволит Москве достичь военной победы над НАТО, в иных случаях недостижимой.

Исходя из упомянутых сценариев войны, авторы доклада предлагают ряд улучшений военных возможностей альянса:

– усилить средства подавления внешней западной границы России, где размещены системы ПВО и береговой обороны; Соединенным Штатам и НАТО надо быть готовыми к «непредвиденным обстоятельствам», в которых им придётся сражаться с российскими войсками лицом к лицу;

– добиваться сокращения сроков развёртывания войск НАТО за счёт более оперативной работы служб материально-технического обеспечения;

– укрепить инфраструктуры C4ISR (системы технического обеспечения процесса боевого управления вооруженными силами) для борьбы со средствами РЭБ противника в целях обеспечения информационного превосходства НАТО на протяжении всего конфликта;

– предпринять шаги по снижению уязвимости от нападений на критически важные объекты НАТО.

Общий вывод авторов 30-страничного доклада RAND сводится к тому, что военно-экономическое превосходство НАТО и отсутствие у России резервов делают её относительно уязвимой в затяжном конфликте.