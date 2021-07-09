Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
Главная / Война

RAND – размышления о том, как воевать с Россией

09 июля 2021, 00:45  •  108 • Война
Перспектива горячей войны с РФ рассматривается серьёзно
Корпорация RAND продолжает исследовать проблемы сдерживания России. Одним из последних её докладов стал 30-страничный текст «Конкурировать с Россией по-военному. Последствия обычного и ядерного конфликтов».
Из доклада можно понять, что перспектива горячей войны с Россией рассматривается в США серьёзно (в контексте столкновения России и НАТО). Авторы доклада считают, что, хотя Россия и обладает рядом преимуществ на ранних стадиях войны, структура её ВС и размещение её сухопутных войск не обеспечат ей победу над НАТО в затяжном конфликте. При этом не исключается ядерная эскалация.
Авторы отмечают важность формирования у России представления о способности НАТО реагировать на любой кризис военными средствами. И можно предположить, что провокация эсминца Defender и учения НАТО Sea Breeze являются шагом к формированию такого представления.
Авторы доклада отмечают определённые сложности относительно способности НАТО прорвать российскую сеть ПВО, в том числе из-за плотности расположения российских стратегических ракет большой дальности класса "земля-воздух" в Калининграде и Западном военном округе.
RAND достаточно высоко оценивает возможности ведения российскими ВС радиоэлектронной борьбы и операций в космосе. Россия может использовать уязвимости в инфраструктуре НАТО. Наконец, для России выгоден её географический ландшафт, страна сможет использовать короткие линии коммуникаций, способствующие быстрому перемещению личного состава и вооружения и при перемещениях сил НАТО по гораздо более протяжённым маршрутам.
Хотя линия воздушной и береговой обороны России относительно плотная, она не является в глазах аналитиков RAND неприступной, но в НАТО должны быть готовы к тому, что достижение превосходства в воздухе окажется невозможным.
RAND выражает уверенность, что в настоящее время нет признаков того, что Россия стремится к крупному конвенциональному конфликту с Соединенными Штатами или другими членами НАТО. «Общая военная стратегия России сосредоточена на обороне родины и способности принуждать или оккупировать государства на её периферии». Однако тут же авторы доклада оговариваются, что Россия может занять и «наступательную позицию, если российские лидеры сочтут это необходимым, и этот сценарий заслуживает тщательного изучения».
Довольно большое место занимают в докладе опыт Грузии-2008 и Украины-2014, при этом приводятся численность военнослужащих ВС РФ, перечисляются возможности транспортировки войск в зону конфликта, оцениваются преимущества российских артиллерийских систем по сравнению с их аналогами в войсках НАТО.
«Россия, в отличие от противников, с которыми обычно сталкиваются Соединенные Штаты, обладает способностью наносить крупномасштабные удары как в зоне боевых действий, так и по тылам противника, часто из глубины своей территории. Ракеты класса "воздух-земля" и "земля-воздух" большой дальности способны легко поразить воздушные и морские порты Германии, склады и пункты сбора/дислокации. Многим странам Центральной и Северной Европы не угрожает прямое российское вторжение, но им могут угрожать российские ракетные удары, если они будут принимать участие в обороне прифронтовых государств НАТО. И это создает дилемму для альянса: вполне вероятно, что многие его члены не захотят идти на такой риск».
Непредсказуемый эффект в странах НАТО может иметь общественное давление во время вооружённого конфликта. Например, во время бомбардировок Югославии Италия отказалась от участия в операции, хотя в военном плане ей ничто не угрожало.
О сценарии ядерной войны эксперты RAND говорят уклончиво. Они считают, что ограниченные ядерные удары по НАТО возможны, так как у России самый большой в мире арсенал тактического ядерного оружия. Возможность таких ударов выводится из “разрыва в уязвимости” вероятных целей (разрыв в пользу России).
Ограниченный ядерный удар по российской территории, независимо от результатов, может вызвать ответные действия по целям в Соединенных Штатах. Поэтому расширение арсенала тактического ядерного оружия для НАТО не является решением проблемы; новые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" будут эффективным инструментом, чтобы вывести из строя авиабазы НАТО, размещенные в неядерных державах альянса. И если Россия применит ядерное оружие, способность НАТО вести обычную войну существенно снизится после таких атак, что позволит Москве достичь военной победы над НАТО, в иных случаях недостижимой.
Исходя из упомянутых сценариев войны, авторы доклада предлагают ряд улучшений военных возможностей альянса:
– усилить средства подавления внешней западной границы России, где размещены системы ПВО и береговой обороны; Соединенным Штатам и НАТО надо быть готовыми к «непредвиденным обстоятельствам», в которых им придётся сражаться с российскими войсками лицом к лицу;
– добиваться сокращения сроков развёртывания войск НАТО за счёт более оперативной работы служб материально-технического обеспечения;
– укрепить инфраструктуры C4ISR (системы технического обеспечения процесса боевого управления вооруженными силами) для борьбы со средствами РЭБ противника в целях обеспечения информационного превосходства НАТО на протяжении всего конфликта;
– предпринять шаги по снижению уязвимости от нападений на критически важные объекты НАТО.
Общий вывод авторов 30-страничного доклада RAND сводится к тому, что военно-экономическое превосходство НАТО и отсутствие у России резервов делают её относительно уязвимой в затяжном конфликте.
Фото: logicno.com
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






108
Источник
Похожие новости
02 июля 2021, 01:55
«Придется дать по зубам»: как Россия может противостоять НАТО в Черном море
03 июля 2021, 19:10
Если в Чёрном море начнётся вторая Крымская война, Турцию она не обойдёт
24 июня 2021, 01:25
Что может запретить Москве японский МИД?
30 июня 2021, 11:25
Defender, Evertsen, Ross: что происходит у берегов Крыма
27 июня 2021, 11:55
Как членству Украины в НАТО мешает страх блока перед Россией
05 июля 2021, 22:30
«Непростая ситуация»: Путин переговорил с главами Таджикистана и Узбекистана
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2021, 22:55
Австрийцы "раскусили" русских. Новая стратегия России может вызвать панику ...
08 июля 2021, 22:55
Стадия отрицания. Премьер Украины заявил, что "Северный поток - 2" никогда ...
09 июля 2021, 00:40
«Борьба за деньги и влияние»: почему Франция призвала ЕС не признавать российскую и к...
08 июля 2021, 23:45
Чартерное разрешение: Путин отменил указ о запрете полётов на курорты Египта
09 июля 2021, 00:45
Три причины упрекнуть Меркель: Немецкий политик использовала громкий повод
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2021, 19:10
Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали
02 июля 2021, 10:10
"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
02 июля 2021, 14:45
В Крыму приготовились к массовому исходу жителей с Украины
02 июля 2021, 23:55
"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
06 июля 2021, 09:30
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.