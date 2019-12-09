Рамзан пошутил - все посмеялись: Кадыров показал, почему надо учить чеченский язык

Глава Чечни Рамзан Кадыров снялся в серии шутливых роликов с известными российскими блогерами. В социальных сетях уже выложены варианты, в том числе сам Кадыров поделился версией видео.

8 декабря Рамзан Кадыров показал, как он пьёт чай с блогером Артёмом Калайджяном. Последнему звонит жена и начинает отчитывать его по телефону. После чего трубку берёт Рамзан Кадыров и на чеченском языке объясняет ей, что муж в гостях и скоро вернётся домой.

"Добрый вечер. Он у меня в гостях, он вернётся домой, он очень вас любит, не переживайте", - отмечает Кадыров, на что женщина отвечает, что поняла главу Чечни, хотя "до сих пор не понимала по-чеченски".

После жена обращается уже к блогеру, добавляя, что ему не стоит отвлекаться на её "дурацкие звонки". Заканчивается ролик тем, что блогер вызывается выучить чеченский язык.