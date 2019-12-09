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Рамзан пошутил - все посмеялись: Кадыров показал, почему надо учить чеченский язык

09 декабря 2019, 19:54  •  79 • Политика
Рамзан Кадыров принял участие в съёмках серии шутливых роликов с блогерами. В одном из опубликованных видео он показал, почему следует учить чеченский язык. После того как Рамзан пошутил и все посмеялись, важность языка признала даже склочная героиня из ролика.
Глава Чечни Рамзан Кадыров снялся в серии шутливых роликов с известными российскими блогерами. В социальных сетях уже выложены варианты, в том числе сам Кадыров поделился версией видео.
8 декабря Рамзан Кадыров показал, как он пьёт чай с блогером Артёмом Калайджяном. Последнему звонит жена и начинает отчитывать его по телефону. После чего трубку берёт Рамзан Кадыров и на чеченском языке объясняет ей, что муж в гостях и скоро вернётся домой.
"Добрый вечер. Он у меня в гостях, он вернётся домой, он очень вас любит, не переживайте", - отмечает Кадыров, на что женщина отвечает, что поняла главу Чечни, хотя "до сих пор не понимала по-чеченски".
После жена обращается уже к блогеру, добавляя, что ему не стоит отвлекаться на её "дурацкие звонки". Заканчивается ролик тем, что блогер вызывается выучить чеченский язык.
Фото: www.instagram.com/za_kadyrova_95eng.

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