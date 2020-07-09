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Рамзан Кадыров заявил о странностях с убитым в Австрии чеченцем и назвал виновных в расправе

09 июля 2020, 12:00  •  144 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в убийстве чеченского блогера в Австрии были задействованы иностранные спецслужбы. Кроме того, он указал на странности в этом деле.
Глава ЧР Рамзан Кадыров высказался об убийстве чеченского блогера в Австрии. Чиновник уверен, что спланировали эту расправу иностранные спецслужбы, работающие против России.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 43-летнего "соискателя" убежища задержан. Это также гражданин России, 47-летний мужчина. Позже был задержан ещё один фигурант. Оба подозреваемых находятся в следственном изоляторе. Однако обстоятельства происшествия не уточнялись.
В прокуратуре австрийского города Корнойбург информировали, что по программе защиты личности убитый получил в стране имя Мартин Бек. В том числе в прокуратуре заявляли, что проверяют версию политического мотива убийства, поскольку Мартин Бек вёл блог, высказываясь и на политические темы. Интересно, что квартира убитого была под постоянным наблюдением полиции, однако от защиты по программе он отказался.
Рамзан Кадыров пишет в личном телеграм-канале, что "блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России". Кроме того, глава Чечни добавил, что подобные блогеры, в том числе выступающие против него, прекрасно знают, что "кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой".
Кадыров подчеркнул, что заказчики подобных убийств добивались развала России через терроризм. Однако план не удался. "Терроризм не прошёл. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком", - указал глава Чечни. Также Кадыров добавил, что заказчики убийств прекрасно знают менталитет и традиции кавказских народов. Поэтому они играют именно на таких моментах. Порождая жертв, они сами от них потом избавляются.
"А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России. Странно, ведь митингующие буквально месяцем раньше называли убитого не иначе как предателем!" - сказал Кадыров, призывая не идти на поводу у подобных манипуляторов.

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