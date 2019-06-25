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Рамзан Кадыров заявил о победах Евкурова в Ингушетии, принявшего республику в "трудное время"
25 июня 2019, 17:54 • 75 • Политика
Юнус-Бек Евкуров возглавил Республику Ингушетия в самое трудное время. Была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка, подчеркнул Кадыров, говоря о своем коллеге, принявшем решение оставить должность.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Юнус-Бека Евкурова оставить должность главы Ингушетии. Как отметил Кадыров в своем сообщении для телеграм-канала, Ингушетию Евкуров принял в "самое трудное время". Когда республика существовала в условиях непростой обстановки - и экономически, и политически. Непросто было и в вопросах общественной и криминогенной обстановки.
Добиться подобных результатов в работе мог только "волевой человек", подчеркнул Кадыров. Именно такие лидеры могут принимать решения, поворотные для региона и людей. Теперь Юнус-Бек Евкуров сделал еще один волевой шаг. Он оставляет должность.
"...это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России", - сказал Кадыров, выразив уверенность, что Евкуров и дальше будет полезен России.
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