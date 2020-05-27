Рамзан Кадыров впервые после слухов о коронавирусе выступил с заявлением

Рамзан Кадыров показался в прямом эфире Instagram у своего помощника и директора телеканала ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева. Больше часа общался с пользователями. Те слали тысячи вопросов. Самый волнующий касался лично чеченского лидера — его отсутствия на работе и слухов о заражении COVID-19. Кадыров признался, что был госпитализирован. Но заявил, что здоров:

Рамзан Кадыров - о своем самочувствии и том, почему отсутствовал.Видео: соцсети

- Минимум 1,5 суток я должен был провести в Центральной городской больнице. Полностью пройти обследование. Не я придумал это. Кому какое дело? Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом. Десятки тысяч умерли. Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, - сказал глава республики.

Кадыров показал на камеру и обе руки. Все дело в эфире про заседание оперативного штаба, который накануне выложил в сеть его руководитель и спикер республиканского парламента Магомед Даудов. На правой руке у главы Чечни заметили медицинский катетер:

Вот еще стоп-кадр с предметом, который похож на катетерФото: СОЦСЕТИ

26 числа на чеченском канале вышел также сюжет о передаче 10 больницам реанимационных автомобилей от фонда имени Ахмата Кадырова. И чеченский лидер лично все осмотрел.

Кадыров передал 10 больницам реанимационные автомобили.

Напомним, что слухи о болезни Рамзана Кадырова появились в сети на минувшей неделе. Ссылаясь на источники, некоторые СМИ писали о срочной госпитализации главы Чечни в клинику Москвы, якобы в связи с подозрением на коронавирус. В республиканском Минздраве новость никак не комментировали. Но позже спикер парламента Магомед Даудов назвал информацию недостоверной.

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