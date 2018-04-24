Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе
Собиравшей в Крыму подписи за Путина украинке предъявили обвинение в госизмене
У России отнимут $500 млрд?
Глава Крыма о задержании Украиной активистки "Волонтеров Победы": Там пиратское ...
Главная / В России

Рамзан Кадыров: Трампа и Меркель задержим и арестуем

24 апреля 2018, 20:54  •  94 • В России

Я НЕ СМОГУ БЫТЬ МИНИСТРОМ

«Быть министром России в правительстве… Этот человек должен быть такой... спокойный. Я не такой, это очень трудная работа. У меня и нервов не хватит на это. Я и здесь еле справляюсь. Я не люблю летать, не люблю ездить, не люблю в ожидании сидеть целыми днями в приемной или ездить туда-сюда, совещания. Это не мое».

НЕСПРАВЕДЛИВО, ЕСЛИ МЕНЯ НЕТ В САНКЦИОННОМ СПИСКЕ

«Я, если не буду там (в новом санкционном списке — ред.), то, я считаю, это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке – не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, считаю, это чисто политически будет неправильно».

ГОТОВ УЙТИ В ОТСТАВКУ И СРАЖАТЬСЯ ЗА РОССИЮ

«Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Потому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности — как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить с себя полномочия глав субъектов <…> и идти вперед, защищая целостность нашего государства».

ЗАГС ПРИДУМАН ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СЕМЬИ

«ЗАГС - что такое? Это первый шаг, показатель того, что между этими мужчиной и женщиной нет доверия. Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы, когда они разведутся, растаскивать имущество. Это то, другое, десятое, что она законная жена ... Это чисто для коварных целей придуман ЗАГС».

ЗАБЛОКИРУЕМ ИХ СЧЕТА В ЧЕЧНЕ

«Если они (Дональд Трамп и Ангела Меркель, - ред.) приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
23 апреля 2018, 18:54
Адвокат: За оставшимися на Украине моряками «Норда» усилилась слежка
24 апреля 2018, 17:39
ГЛОНАСС сняли с казенного довольствия
23 апреля 2018, 22:09
Киев в печали: 3 миллиона украинцев работают в России

23 апреля 2018, 18:54
Путин присвоил Героев Труда Захарову и Карполю
23 апреля 2018, 20:24
«Пиар-игра в войну с государством»: IT-предприниматель Ашманов о позиции Telegram в связи с блокировкой Роскомнадзором
23 апреля 2018, 18:54
«Церковь отделена от государства» - Порошенко обвинили во вмешательстве в религиозные дела
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 апреля 2018, 11:54
Политолог прокомментировал призыв Госдепа повысить цены на газ на Украине
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
19 апреля 2018, 12:39
Ракеты США прилетели в Россию
21 апреля 2018, 03:24
«Договориться не удалось»: что будет с Киевом без российского газа
19 апреля 2018, 15:54
Трамп, убедившись, что Путин не ответит на атаку, начал захват Сирии
21 апреля 2018, 21:40
Как подставили украинскую учительницу
18 апреля 2018, 15:24
Крым предателям не платит, а Украина – тем более
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.