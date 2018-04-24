Рамзан Кадыров: Трампа и Меркель задержим и арестуем

Я НЕ СМОГУ БЫТЬ МИНИСТРОМ

«Быть министром России в правительстве… Этот человек должен быть такой... спокойный. Я не такой, это очень трудная работа. У меня и нервов не хватит на это. Я и здесь еле справляюсь. Я не люблю летать, не люблю ездить, не люблю в ожидании сидеть целыми днями в приемной или ездить туда-сюда, совещания. Это не мое».

НЕСПРАВЕДЛИВО, ЕСЛИ МЕНЯ НЕТ В САНКЦИОННОМ СПИСКЕ

«Я, если не буду там (в новом санкционном списке — ред.), то, я считаю, это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке – не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, считаю, это чисто политически будет неправильно».

ГОТОВ УЙТИ В ОТСТАВКУ И СРАЖАТЬСЯ ЗА РОССИЮ

«Я пришел в политику как воин. И у меня любимое дело — воюя, защищать народ и государство. Потому мы готовы выполнить любой приказ любой сложности — как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы. И я думаю, что пора нам, генералам, сложить с себя полномочия глав субъектов <…> и идти вперед, защищая целостность нашего государства».

ЗАГС ПРИДУМАН ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СЕМЬИ

«ЗАГС - что такое? Это первый шаг, показатель того, что между этими мужчиной и женщиной нет доверия. Для чего нужен ЗАГС? Для того, чтобы, когда они разведутся, растаскивать имущество. Это то, другое, десятое, что она законная жена ... Это чисто для коварных целей придуман ЗАГС».

ЗАБЛОКИРУЕМ ИХ СЧЕТА В ЧЕЧНЕ

«Если они (Дональд Трамп и Ангела Меркель, - ред.) приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем».