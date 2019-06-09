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Рамзан Кадыров стал богаче: Глава Чечни обнародовал декларацию о доходах
09 июня 2019, 15:09 • 88 • Политика
Глава Чеченской Республики обнародовал декларацию о доходах. В 2018 году он заработал 7,5 миллионов рублей. Это почти на 500 тысяч больше, чем в 2017 году.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обнародовал свою декларацию о доходах. За прошлый 2018 год он заработал 7,5 миллионов рублей. Данные опубликованы на сайте республиканского правительства.
В 2017 году он заработал 6,93 миллиона рублей. Получается, что доход политика вырос как минимум на 500 тысяч рублей.
Супруга лидера Чечни Медни Кадырова заработала 60 тысяч рублей. У нее есть в собственности квартира площадью 209 "квадратов", передает URA.RU.
И 210 тысяч рублей заработал один из несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось, что сын главы Чечни получил предложение сыграть роль в турецком сериале "Воскресший Эртугрул". Приглашение он получил от продюсера картины Мехмета Боздага. Фрагмент одной из серий сериала появился в интернете. Участие сына в проекте одобрили родители мальчика - Рамзан и Медни Кадыровы. Они и принимали окончательное решение.
Также в собственности у чеченского лидера есть участок земли площадью 3,6 тысяч кв. метров и жилой дом на реке Сунже в 2,3 тысячи кв. метров.
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