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Рамзан Кадыров раскрыл главную цель своих бойцов на Украине

13 марта 2022, 16:55  •  882 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в зону спецоперации и поставил задачу своим бойцам. Политик также заслушал доклад по ситуации на Украине.
СМИ сообщают, что Кадыров прибыл на Украину и пообщался со своими бойцами. Появилось несколько роликов, где глава Чечни находится в окружении чеченских военных: он заслушивает доклады о ходе операции и озвучивает задачи.
Наша главная задача взять - взять Киев,
- говорит Кадыров на ролике, опубликованном телеграм-каналом "Оперативные сводки".
Власти пока официально не подтвердили информацию о присутствии Кадырова в зоне спецоперации.
Ранее сообщалось, что один из бойцов рассказал Рамзану Кадырову, что сотрудники СБУ буквально за несколько часов до прибытия группы погрузили в автобус якобы Красного Креста мирных граждан и вывезли.

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