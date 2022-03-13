Рамзан Кадыров раскрыл главную цель своих бойцов на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в зону спецоперации и поставил задачу своим бойцам. Политик также заслушал доклад по ситуации на Украине.

СМИ сообщают, что Кадыров прибыл на Украину и пообщался со своими бойцами. Появилось несколько роликов, где глава Чечни находится в окружении чеченских военных: он заслушивает доклады о ходе операции и озвучивает задачи.

Наша главная задача взять - взять Киев,

- говорит Кадыров на ролике, опубликованном телеграм-каналом "Оперативные сводки".

Власти пока официально не подтвердили информацию о присутствии Кадырова в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что один из бойцов рассказал Рамзану Кадырову, что сотрудники СБУ буквально за несколько часов до прибытия группы погрузили в автобус якобы Красного Креста мирных граждан и вывезли.