Рамзан Кадыров призвал к решительному штурму на Украине и зачистке нацистов

Рамзан Кадыров призвал к зачистке нацистов и решительному штурму на Украине, раз Киев пытается саботировать переговоры.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном телеграм-канале оставил сообщение с призывом к руководству страны, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами России Владимиру Путину отдать приказ на проведение спецоперации на Украине по всем фронтам. Заявление Кадыров сделал, когда стало ясно, что Киев пытается саботировать переговоры с Москвой.

Кадыров отметил, что спецоперация продолжается четвёртый день. И без приказа бить по всем направлениям решительного броска не будет.

Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх", "Уралах" и УАЗиках, - пишет Кадыров, добавляя. - Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжёлой техникой последнего поколения, а мы с ними всё ещё возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооружённых сил.

Рамзан Кадыров напомнил, что города следует освободить от бандеровцев - "Азова" и других нацистов. И поможет в этом решительный штурм. Он будет быстрым, и тогда народ Украины будет освобождён.

Только что, напомним, стало известно, что украинская делегация всё же едет в Гомель, чтобы провести переговоры с Россией. Разрабатываются маршруты для полной безопасности группы.