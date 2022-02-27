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Рамзан Кадыров призвал к решительному штурму на Украине и зачистке нацистов

27 февраля 2022, 17:05  •  105 • Политика
Рамзан Кадыров призвал к зачистке нацистов и решительному штурму на Украине, раз Киев пытается саботировать переговоры.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном телеграм-канале оставил сообщение с призывом к руководству страны, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами России Владимиру Путину отдать приказ на проведение спецоперации на Украине по всем фронтам. Заявление Кадыров сделал, когда стало ясно, что Киев пытается саботировать переговоры с Москвой.
Кадыров отметил, что спецоперация продолжается четвёртый день. И без приказа бить по всем направлениям решительного броска не будет.
Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх", "Уралах" и УАЗиках, - пишет Кадыров, добавляя. - Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжёлой техникой последнего поколения, а мы с ними всё ещё возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооружённых сил.
Рамзан Кадыров напомнил, что города следует освободить от бандеровцев - "Азова" и других нацистов. И поможет в этом решительный штурм. Он будет быстрым, и тогда народ Украины будет освобождён.
Только что, напомним, стало известно, что украинская делегация всё же едет в Гомель, чтобы провести переговоры с Россией. Разрабатываются маршруты для полной безопасности группы.

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