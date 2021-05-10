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Рамзан Кадыров потребовал извинений от Израиля "пока не поздно"

10 мая 2021, 11:35  •  194 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу конфликта в Восточном Иерусалиме. Там палестинцы пострадали от действий израильской полиции. Кадыров призвал Израиль извиниться.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию в Восточном Иерусалиме, где произошло столкновение палестинцев и израильских силовиками.
"Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен. Не сомневайтесь", - написал он в своем телеграм-канале.
Он заявил, что власти Израиля специально выбрали для провокации праздник рамадан, чтобы осквернить его, и спровоцировать обиженных и оскорбленных мусульман на нарушение закона.
"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!",— написал Кадыров.
В Восточном Иерусалиме 7 мая произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами. Тогда пострадало 205 человек. Конфликт продолжился и на следующий день, в результате пострадало еще 80 человек. Глава МИД России Сергей Лавров высказал озабоченность конфликтом в Восточном Иерусалиме, и сказал, что Москва готова помочь в урегулировании конфликта.

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