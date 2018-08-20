Рамзан Кадыров планирует встретиться с королем Саудовской Аравии

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, совершающий хадж - паломничество в Мекку, планирует встретиться с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом он написал в воскресенье в своем канале в Telegram.

"В программе моего пребывания в Саудовской Аравии встречи с королем... и наследным принцем, дорогим братом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Я искренне признателен королю и наследному принцу за приглашение посетить Саудовскую Аравию и возможность совершить священный хадж, являющийся одним из столпов ислама", - говорится в сообщении.

Кадыров уточнил, что приземлился в аэропорту Джидды, откуда отправился в Мекку.

Хадж - паломничество в Мекку - является одним из пяти столпов ислама (основных предписаний). В этом году хадж совершают в общей сложности более 2 млн паломников со всего мира, включая 22,5 тыс. россиян.