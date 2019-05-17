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Рамзан Кадыров ответил на американские санкции против бойцов «Терека»

17 мая 2019, 09:39  •  131 • В России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что создатели санкционного списка чеченских бойцов батальнов «Терек» попадут в аналогичные черные списки Чеченской Республики.

- Такими действиями американская сторона наглядно показывает свой страх перед маленькой Чечней, расположенной так далеко от огромной Америки, - уточнил глава Чечни. - «Терек» является одним из лучших боевых подразделений по борьбе с терроризмом. Тем, кто искусственно лепит из нас врагов, предлагаю, если у вас есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам такой нарисуем "список Магнитского", что запомните на всю жизнь. И еще внукам расскажете.

Напомним, вечером 16 мая США ввели санкции в отношении сотрудников чеченского СОБР «Терек». В черный список по «списку Магнитского» также был внесен и командир отряда Абузайд Висмурадов.

Сам Висмурадов назвал включение его в санкционный список США «радостной вестью».

- Если в этот список попадают враги Америки, то я считаю честью свое пребывание в нем.Хотя я уже давно под этими смешными санкциями, — сказал чеченский силовик, напомнив, что ранее был блокирован его Instagram. - Даже немного обидно, что до сих пор меня не было в этом черном списке.

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