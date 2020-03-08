Рамзан Кадыров ответил любопытному Госдепу США: "Успокойтесь, господа!"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном телеграм-канале прокомментировал чаяния Госдепа США и конгрессменов Тома Малиновски и Джо Уилсона. Конгрессмены направили запрос в Госдепартамент, чтобы начать "сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова", причём именно за пределами России. Как пишет глава Чечни, американцев беспокоят "мой бизнес и мои банковские счета".

"Госдеп возмущен, что ОАЭ и Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестпроекты и оказывают поддержку предпринимателям", - поясняет Рамзан Кадыров.

Глава Чечни подчёркивает, что никогда не вёл бизнес за рубежом. Кроме того, он не располагает банковскими счетами в иностранных банках. С другой стороны, ему всё равно, что пишут и думают о нём американские конгрессмены и как на их чаяния отвечает Госдеп США. Ведь у Кадырова есть своя страна, свой президент и своё Федеральное Собрание.

"Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

В Грозном при поддержке ОАЭ и фонда шейха Халифа строится международный университет, добавил Кадыров. И это проект для людей. Кроме того, Рамзан Кадыров высказался о продаже скакунов и дарах любителям конного спорта, а также добавил: всё, что имеет из заработанного, он передаёт своей семье - детям, как и отец, Ахмат-Хаджи Абдулхамидович.

"Моя жизнь - мой народ и моя семья! Если Госдепу и конгрессменам интересно, я подробно просветил бы их о состоянии дел с соблюдением прав человека в ЧР, рассказал бы о "бизнесе и счетах".

Рамзан Кадыров сказал, что права человека в Чечне соблюдаются гораздо лучше, чем в США или странах-сателлитах. Кадыров полагает, что так называемые американские партнёры думают только о том, чтобы "подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки". Однако подобное устроить им не удастся, добавляет глава Чечни.

"Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится", - резюмировал Кадыров.