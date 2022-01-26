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Рамзан Кадыров отказался от президентских амбиций после заявления об Украине

26 января 2022, 09:50  •  63 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередном комментарии подчеркнул: всё, что он говорил об Украине, было сказано от лица блогера. Это не политический посыл, да и президентом страны Кадыров быть не хочет. Расскажем об этой интриге по порядку.
Ранее Рамзан Кадыров в своём Instagram рассказал, какие шаги можно было бы предпринять по Украине. Кадыров считает, что США хотят активно использовать соседнюю страну и разместить на её территории свои военные базы. Власти нашей страны неоднократно подчёркивали, что это неприемлемо.
Кадыров подчеркнул, что русские и украинцы - родственные народы. И, наверняка, это понимают и на Украине:
Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если их нет в Украине, то Россия должна принимать меры, - сказал глава Чечни, добавив. - Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навёл бы порядок.
Сказанное о президентстве потребовало дополнительных комментариев. Они последовали. Рамзан Кадыров подчеркнул, что не намерен баллотироваться на должность президента России, а также добавил: его место в Чечне - "отсюда я никуда не уйду". Помимо всего прочего, глава республики подчеркнул, что всё сказанное им - это лишь мнение блогера, но не политика.

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