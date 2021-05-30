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Рамзан Кадыров обещал уйти в отставку и поставил условие
30 мая 2021, 16:30 • 180 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уйти в отставку, если его 13-летний сын Адам проиграет бой оппозиционному блогеру.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что оставит свой пост, если во время поединка его 13-летний сын Адам проиграет оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову.
- заявил глава Чечни во время прямого эфира в "Инстаграме".
Как подчеркнул Кадыров, если его сына "один на один побьёт тот, кто называет тебя мешком", то глава республики напишет заявление и уйдет с должности.
"У него есть шанс совершить революцию. Он же говорит, что Кадыров продался, что из моих детей никогда не получатся спортсмены и так далее. Говорит, из меня тоже не получится спортсмен. Я и не хочу им становиться. Зато у меня есть сотни тысяч спортсменов и блогеров много", - также сообщил Кадыров.
Блогер Абдурахманов часто высказывался критически относительно Рамзхана Кадырова и его семьи, передает Чемпионат.
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