Рамзан Кадыров обещал уйти в отставку и поставил условие

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уйти в отставку, если его 13-летний сын Адам проиграет бой оппозиционному блогеру.

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что оставит свой пост, если во время поединка его 13-летний сын Адам проиграет оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову.

Один блогер недоволен им. Он говорит, что ты мешок, Адам. Ты не побоялся бы с ним подраться? Брось ему вызов! Если он тебя побьёт, я уйду с должности главы республики

- заявил глава Чечни во время прямого эфира в "Инстаграме".

Как подчеркнул Кадыров, если его сына "один на один побьёт тот, кто называет тебя мешком", то глава республики напишет заявление и уйдет с должности.

"У него есть шанс совершить революцию. Он же говорит, что Кадыров продался, что из моих детей никогда не получатся спортсмены и так далее. Говорит, из меня тоже не получится спортсмен. Я и не хочу им становиться. Зато у меня есть сотни тысяч спортсменов и блогеров много", - также сообщил Кадыров.

Блогер Абдурахманов часто высказывался критически относительно Рамзхана Кадырова и его семьи, передает Чемпионат.