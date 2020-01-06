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Рамзан Кадыров обещал "непредсказуемые последствия" после убийства американцами генерала Сулеймани
06 января 2020, 14:09 • 54 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани, ответственность за которое взяли на себя американцы. Кадыров обещал "непредсказуемые последствия", добавив, что методы США осудили многие политики, в том числе чиновники ООН.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале прокомментировал авиаудар США, в результате которого погиб командир спецотряда "Аль-Кудс" Ирана, генерал Касем Сулеймани.
Кадыров напомнил, что атаку США, которую, к слову, совершенно спокойно подтвердили в Пентагоне, осудили многие политики, в том числе чиновники ООН. При этом спикеры обращали внимание на методы Вашингтона, ударившие по суверенному государству, добавил Рамзан Кадыров.
"Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке, - считает глава Чечни. - Это не может оставить никого равнодушным".
В том числе подобную позицию озвучили и в Министерстве иностранных дел России, пояснил Рамзан Кадыров, не говоря уже о других должностных лицах нашей страны. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее осудил убийство генерала Сулеймани в беседе с госсекретарём США Майком Помпео, подчеркнув, что мы имеем дело с "грубым нарушением международного права".
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