Рамзан Кадыров обещал "непредсказуемые последствия" после убийства американцами генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале прокомментировал авиаудар США, в результате которого погиб командир спецотряда "Аль-Кудс" Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Кадыров напомнил, что атаку США, которую, к слову, совершенно спокойно подтвердили в Пентагоне, осудили многие политики, в том числе чиновники ООН. При этом спикеры обращали внимание на методы Вашингтона, ударившие по суверенному государству, добавил Рамзан Кадыров.

"Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке, - считает глава Чечни. - Это не может оставить никого равнодушным".

В том числе подобную позицию озвучили и в Министерстве иностранных дел России, пояснил Рамзан Кадыров, не говоря уже о других должностных лицах нашей страны. Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее осудил убийство генерала Сулеймани в беседе с госсекретарём США Майком Помпео, подчеркнув, что мы имеем дело с "грубым нарушением международного права".