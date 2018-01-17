|
Рамзан Кадыров назвал мифом информацию о нарушении прав человека в Чечне
17 января 2018, 11:24 • 83 • В России
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "информационными атаками" сообщения о нарушениях прав человека в Чечне.
- Чечня практически незаметна на карте мира, однако постоянно находится в центре присталльного внимания западных стран и их приспешников в России. Мы частно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в Чечне. И все это высасывается из пальца, — заявил Кадыров на совещании с участием представителей МВД по Чечне и Росгвардии.
По мнению главы Чечни, "если сравнить ситуацию, то на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда гораздо больше, чем у нас".
- Эти силы пытаются вновь вернуть Чечню в хаос, а в итоге – ослабить Россию. Но никто не заинтересован в защите прав чеченского народа больше, чем руководство региона. На этом тяжком пути погибли тысячи полицейских, чиновников, религиозных деятелей. И сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одну чеовчеческую жизнь. Но об этом на Западе почему-то не говорят. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Наши недруги прекрасно это осознают и изобретают всякие мифы и небылицы о нарушении прав человек в Чечне
Рамзан Кадыров высоко оценил деятельность чеченских правоохранителей по защите безопасности и правопорядка в регионе.
- Чеченская Республика сейчас является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков планеты, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан, - уверен он.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
13 января 2018, 11:39
|
12 января 2018, 09:39
|
14 января 2018, 19:54
|
14 января 2018, 20:09
|
13 января 2018, 03:24
|
12 января 2018, 09:39
|
11 января 2018, 14:09