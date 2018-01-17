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Рамзан Кадыров назвал мифом информацию о нарушении прав человека в Чечне

17 января 2018, 11:24  •  83 • В России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "информационными атаками" сообщения о нарушениях прав человека в Чечне.

- Чечня практически незаметна на карте мира, однако постоянно находится в центре присталльного внимания западных стран и их приспешников в России. Мы частно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в Чечне. И все это высасывается из пальца, — заявил Кадыров на совещании с участием представителей МВД по Чечне и Росгвардии.

По мнению главы Чечни, "если сравнить ситуацию, то на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда гораздо больше, чем у нас".

- Эти силы пытаются вновь вернуть Чечню в хаос, а в итоге – ослабить Россию. Но никто не заинтересован в защите прав чеченского народа больше, чем руководство региона. На этом тяжком пути погибли тысячи полицейских, чиновников, религиозных деятелей. И сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одну чеовчеческую жизнь. Но об этом на Западе почему-то не говорят. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Наши недруги прекрасно это осознают и изобретают всякие мифы и небылицы о нарушении прав человек в Чечне

Рамзан Кадыров высоко оценил деятельность чеченских правоохранителей по защите безопасности и правопорядка в регионе.

- Чеченская Республика сейчас является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков планеты, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан, - уверен он.

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