Рамзан Кадыров говорит что думает

В 2013-м грозненский «Терек» играл с «Рубином». Судья Михаил Вилков посчитал, что капитан чеченской команды нарушил правила, и удалил его с поля. «Судья продажная!» – громогласно разнеслось над стадионом. Позже выяснилось, что у микрофона был глава республики. Реплику списали на эмоции.

В новостные сводки благодаря своим неожиданным заявлениям Кадыров попадал не раз. Что это – искренность? Расширение границ дозволенного преданным руководителем региона?

Глава Чечни снова в топе новостей. Сперва пригрозил едва ли не смертью семье судьи Янгулбаева, затем пообещал завоевать Украину. Комментировать его высказывания в результате пришлось Кремлю – уже в который раз.

Рамзан Кадыров близок чеченцам. Он активно ведёт блоги, часто записывает видеообращения. Многие записи столь близки по духу к народу, настолько молодецкие и залихватские, что это вызывает невероятный диссонанс с его постом главы республики. То он из сада, где с семьёй копается на грядках, приглашает политического оппонента на схватку со своим 13-летним сыном. То под камеру раздаёт деньги из неизвестных источников. Последние высказывания Кадырова и преследование семьи судьи всколыхнули страну. Не уважать судебную власть и законы, охраняющие служителей Фемиды? А как же разделение ветвей власти? А объявление во всеуслышание ответственности всей семьи за действие одного из её членов по законам кровной мести?

Но в этом высказывании нет ничего необычного. Глава республики уже не раз выступал с заявлениями, которые никому другому не позволительны. Мы подобрали яркие высказывания Рамзана Кадырова, которые сражают наповал.

Когда речь идёт о недоброжелателях, глава Чечни высказывается прямо.

«Шариат стоит над законами Российской Федерации» – это 2010 год.

«Я официально заявляю: если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, москвич или ставропольчанин, открыть огонь на поражение. С нами должны считаться!» – об участии полицейских из Ставрополя в задержании преступника на территории Чечни в 2015 году.

«Кто не понял – тот поймёт» – надпись к фото оппозиционного деятеля Михаила Касьянова, с наложенным поверх перекрестьем прицела, 2016 год.

«Своими безмозглыми действиями Ходорковский поставил на себе крест. Он объявил себя врагом всех мусульман мира. Значит, и моим личным врагом. Я уверен, что в его любимой Швейцарии найдутся тысячи законопослушных граждан, которые призовут беглого уголовника к ответу. И, видимо, этот спрос будет жёстким и чувствительным» – о попытках Ходорковского повлиять на политику в России, 2015 год.

«Тех, кто занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится» – о пользователях интернета на заседании правительства Чечни в 2019 году.

А вот самое свежее высказывание. «Террористами для меня являются и Каляпин (член Совета по правам человека при президенте РФ. – Ред.) с Милашиной (корреспондент «Новой газеты». – Ред.). Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов» – январь 2022 года.

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй. И это уже зависит не от меня» – о семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Янгулбаева, чью жену силовики из Грозного увезли в Чечню из Нижнего Новгорода.

«Весь мир раком поставим!»

Достаётся от Кадырова не только внутренним врагам, но и внешним.

2009 год.

«Грузия, Южная Осетия, Украина – всё это будет продолжаться и продолжаться. Это личная беда России. Почему мы должны постоянно страдать, если можем ликвидировать всё это? Мы – великая держава. У нас есть всё: армия, технологии. Нам необходимо переходить в наступление».

2014 год.

«Сегодня я принял решение создать санкционный список и включить в него президента США Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпёя, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, председателя Европарламента Мартина Шульца. Я поручил заморозить их банковские счета и любые активы. С 27 июля перечисленным политикам запрещён въезд в Чеченскую Республику».

2017 год.

«Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и весь мир мы перевернём, раком поставим».

2022 год.

«Вот сейчас придумали Украину. А что, Россия должна уступать западным странам, которые за 9 тыс. километров между Украиной и Америкой? Я, если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навёл бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают нашей безопасности, мы должны молчать, что ли?»

«Без России мы не выживем»

Периодически касается Кадыров и личных тем.

2011 год.

«Аллах даёт. Не знаю. Откуда-то берутся деньги» – о том, на какие средства в Чечне строятся небоскрёбы.

2014 год.

«Я – это Россия, я – Герой России, генерал, глава Чеченской Республики, госслужащий, я – Россия» – о себе.

2022 год.

«Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трёх месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 млрд тратит. Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться» – о зависимости от федерального центра.

2022 год.

И, наконец, о понимании своего места. «Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве – ни в качестве президента, ни в качестве министра. Моё место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду».