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Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
27 декабря 2021, 17:20 • 400 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров, умело воспользовавшись информационной ситуацией вокруг Украины, не упустил возможности заработать политические очки и для себя лично, и для своей республики. На Западе уважают силу, в России – преданность. Успех был достигнут в обоих случаях.
Выступая на пресс-конференции в Грозном, глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно предложил решить для России "украинский вопрос". При этом не обошлось, конечно, и без традиционного чеченского колорита – бравады и дерзости, сыгравших в данном случае роль изысканных специй в отменном блюде. Как опытный боец, Рамзан Кадыров хладнокровно просчитал все выгоды и невыгоды своих слов и нанёс чётко выверенный удар, который сулит только дивиденды.
Что сказал Кадыров?
Во-первых, не бросающий обычно слов на ветер лидер Чечни предупредил Киев, что церемониться с ним вечно не будут и украинская проблема может быть решена очень просто.
– заявил Кадыров, подчеркнув, что это его личное мнение.
Во-вторых, глава Чечни чётко объяснил, почему находящуюся под управлением Запада Украину необходимо ликвидировать:
В-третьих, он предложил услуги Чечни, военные компетенции которой никто не ставит под сомнение, в решении украинской проблемы:
А затем, в-четвёртых, начинается уже чеченская специфика – шокировать и взять на испуг. Это когда Кадыров заявил, что, будучи "пехотинцем" России и президента Путина, мог бы решить украинскую проблему и без приказа Верховного главнокомандующего:
Насколько это серьёзно?
Последняя фраза (оставим за скобками вопрос, могут ли чеченцы в реальности своими силами захватить Украину) говорит о том, что государственные договорённости Грозный нарушать не хочет. Но ощущение угрозы Киеву в этих словах – висит в воздухе. И она более реальна, чем раздающиеся периодически в Незалежной заявления о готовности украинской армии "дойти до Москвы". Ополченцы ЛДНР успешно пугали эту армию появлением якобы чеченских отрядов в своих рядах, один вид бойцов которых в 2008 году внушал панический ужас и заставлял обращаться в бегство грузинское воинство.
Кстати, Кадыров однажды, летом 2020 года, уже угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда чеченскому лидеру показалось, что тот оскорбил ислам и мусульман, Кадыров потребовал от бывшего артиста "твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить извинения".
В угрозе "присоединить к Чечне Украину" тоже нет особой сенсационности, так как ранее Кадыров по другим причинам предлагал объединение с Краснодарским краем и Крымом. Зеленский может также утешиться тем, что он не первый руководитель иностранного государства, против которого ополчился Грозный.
В "санкционном списке" Кадырова от 2014 года фигурировали и тогдашний президент США Барак Обама, и всё руководство Евросоюза. Кадыров не оставлял также без ответных угроз стереть в порошок тех, кто осмеливался угрожать "великому лидеру" России:
Предшественника Зеленского Порошенко Кадыров публично называл "шутом", а экс-президента Грузии Саакашвили – "гороховым шутом" и "скороморохом".
Что это было?
Итак, с чем мы имеем дело? С умелой и вполне удавшейся пропагандистской акцией Грозного. Его репутации в мире, в котором главе Чечни ничего не надо, кроме уважения со стороны мусульман, последние заявления Кадырова нисколько не повредят, свою же репутацию в России он ими только повысил. Ибо они оживили в памяти аналогичные заявления главы Чечни прошлых лет.
Такое вот, например:
Или такое:
Или же вот это:
Что с того?
В сухом остатке имеем следующее.
Кадыров за счёт Украины подкрепил образ свой и своего народа как суперменов, военспецов и патриотов России, благодаря которой Чечня процветает сегодня, как никогда.
Он в очередной раз продемонстрировал преданность президенту Путину – что хорошо, и только Путину – что тревожно.
И стало совершенно ясно, что если благодаря глупости Киева всё-таки начнётся война, то чеченцы очень захотят в ней поучаствовать отдельными подразделениями. А они психологически заточены на то, чтобы быть победителями или вместе с победителями.
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