Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, умело воспользовавшись информационной ситуацией вокруг Украины, не упустил возможности заработать политические очки и для себя лично, и для своей республики. На Западе уважают силу, в России – преданность. Успех был достигнут в обоих случаях.

Выступая на пресс-конференции в Грозном, глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно предложил решить для России "украинский вопрос". При этом не обошлось, конечно, и без традиционного чеченского колорита – бравады и дерзости, сыгравших в данном случае роль изысканных специй в отменном блюде. Как опытный боец, Рамзан Кадыров хладнокровно просчитал все выгоды и невыгоды своих слов и нанёс чётко выверенный удар, который сулит только дивиденды.

Что сказал Кадыров?

Во-первых, не бросающий обычно слов на ветер лидер Чечни предупредил Киев, что церемониться с ним вечно не будут и украинская проблема может быть решена очень просто.

Моё глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Я и после Крыма говорил: "Надо забрать Киев",

– заявил Кадыров, подчеркнув, что это его личное мнение.

Во-вторых, глава Чечни чётко объяснил, почему находящуюся под управлением Запада Украину необходимо ликвидировать:

Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там свои военные базы и диктовать свои условия нашему государству.

В-третьих, он предложил услуги Чечни, военные компетенции которой никто не ставит под сомнение, в решении украинской проблемы:

А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем.

А затем, в-четвёртых, начинается уже чеченская специфика – шокировать и взять на испуг. Это когда Кадыров заявил, что, будучи "пехотинцем" России и президента Путина, мог бы решить украинскую проблему и без приказа Верховного главнокомандующего:

Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но всё-таки есть государственные нормативно-правовые договорённости, что не позволяют принимать такие решения.

Насколько это серьёзно?

Последняя фраза (оставим за скобками вопрос, могут ли чеченцы в реальности своими силами захватить Украину) говорит о том, что государственные договорённости Грозный нарушать не хочет. Но ощущение угрозы Киеву в этих словах – висит в воздухе. И она более реальна, чем раздающиеся периодически в Незалежной заявления о готовности украинской армии "дойти до Москвы". Ополченцы ЛДНР успешно пугали эту армию появлением якобы чеченских отрядов в своих рядах, один вид бойцов которых в 2008 году внушал панический ужас и заставлял обращаться в бегство грузинское воинство.

Кстати, Кадыров однажды, летом 2020 года, уже угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда чеченскому лидеру показалось, что тот оскорбил ислам и мусульман, Кадыров потребовал от бывшего артиста "твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить извинения".

В угрозе "присоединить к Чечне Украину" тоже нет особой сенсационности, так как ранее Кадыров по другим причинам предлагал объединение с Краснодарским краем и Крымом. Зеленский может также утешиться тем, что он не первый руководитель иностранного государства, против которого ополчился Грозный.

В "санкционном списке" Кадырова от 2014 года фигурировали и тогдашний президент США Барак Обама, и всё руководство Евросоюза. Кадыров не оставлял также без ответных угроз стереть в порошок тех, кто осмеливался угрожать "великому лидеру" России:

Я со всей ответственностью заявляю, что тот, кому пришло в голову высказать угрозу России и произнести имя президента нашей страны Владимира Путина, будет уничтожен там, где он это сделал.

Предшественника Зеленского Порошенко Кадыров публично называл "шутом", а экс-президента Грузии Саакашвили – "гороховым шутом" и "скороморохом".

Что это было?

Итак, с чем мы имеем дело? С умелой и вполне удавшейся пропагандистской акцией Грозного. Его репутации в мире, в котором главе Чечни ничего не надо, кроме уважения со стороны мусульман, последние заявления Кадырова нисколько не повредят, свою же репутацию в России он ими только повысил. Ибо они оживили в памяти аналогичные заявления главы Чечни прошлых лет.

Такое вот, например:

Я намерен попросить у президента, чтобы он меня, так сказать, отпустил с этой должности, чтобы пойти в Донбасс, защищать интерес именно тех граждан, которые сегодня воюют там.

Или такое:

Нас обвиняют многие, что чеченцы – это проблема России. Мы же говорим и доказываем, что мы играем за Россию. Если надо воевать, умирать за Россию – мы готовы.

Или же вот это:

Наш президент показал всему миру, что Россия – сильная держава, которая никому не позволит навязывать себе чужую волю и защитит права россиян! Мы всегда твёрдо стояли на этой позиции Путина! Могу уверенно сказать, что чеченский народ и впредь будет поддержкой президенту России при решении таких судьбоносных вопросов! Я от всего сердца, от имени чеченского народа поздравляю Владимира Путина, весь российский народ с возвращением города нашей славы – Севастополя – и полуострова Крым в Россию!

Что с того?

В сухом остатке имеем следующее.

Кадыров за счёт Украины подкрепил образ свой и своего народа как суперменов, военспецов и патриотов России, благодаря которой Чечня процветает сегодня, как никогда.

Он в очередной раз продемонстрировал преданность президенту Путину – что хорошо, и только Путину – что тревожно.

И стало совершенно ясно, что если благодаря глупости Киева всё-таки начнётся война, то чеченцы очень захотят в ней поучаствовать отдельными подразделениями. А они психологически заточены на то, чтобы быть победителями или вместе с победителями.