Рамки в законе: на что повлияет дело Ивана Голунова

После истории с задержанием Ивана Голунова сенаторы изучат практику применения 228-й статьи УК, сообщил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Журналиста «Медузы», задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, 11 июня освободили от ответственности в связи с недоказанностью вины. Выходя на свободу, Иван Голунов призвал не принимать участия в несанкционированной акции, которую его сторонники хотели провести в Москве. Однако 12 июня на марш всё же вышли 1200 человек, более 200 из которых были задержаны. Исход дела журналиста говорит о том, что для власти важны общественное мнение и соблюдение законов, отметили опрошенные «Известиями» политологи. А вчерашнюю акцию в столице, по их мнению, можно назвать провокацией, не имеющей отношения к правозащитной деятельности.

На особом контроле

Ивана Голунова задержали 7 июня на Цветном бульваре, после чего он был доставлен в УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы. При личном досмотре, по версии следствия, в его рюкзаке обнаружили 3,56 граммов N-метилэфедрона, а при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина. Журналисту было предъявлено обвинение по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — его подозревали в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Если бы вина была доказана, Ивану Голунову грозило бы от 10 лет лишения свободы.

Защита настаивала на том, что журналиста задержали с нарушениями и применили к нему силу, однако представители московской полиции это отрицали. 8 июня суд отправил Ивана Голунова под домашний арест. Но уже вечером 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста.

Решение, подчеркнул он, было принято «по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз», в результате которых доказать вину подозреваемого не удалось.

В тот же день Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а все обвинения с него сняты. Сам журналист, выходя из здания Главного следственного управления МВД по Москве, где с него сняли электронный браслет, заявил, что продолжит заниматься своей деятельностью. Уголовное преследование он связывал именно со своей профессией.

— Буду продолжать ту работу, которую делал, мне надо оправдать доверие, — сказал он.

Материалы расследования МВД направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста, отметил Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что на период проверки эти полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

— Мною принято решение ходатайствовать перед президентом об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина, — заявил министр.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин внимательно наблюдает за всеми деталями дела. Расследование взял под личный контроль советник президента Антон Кобяков, отметил Дмитрий Песков.

Под особым контролем держал ситуацию и общественный совет при МВД РФ, рассказал «Известиям» глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.

— Мы всё это время были в тесном контакте с главой МВД. И благодаря его принципиальной позиции дело было прекращено, — подчеркнул он. — Когда он стал изучать материалы дела, понял, что имеющейся доказательной базы недостаточно. А по закону любые сомнения в виновности должны трактоваться в пользу человека. Это незыблемый принцип — презумпция невиновности. И неважно, какой у человека статус, работает это для всех одинаково.

Общественный запрос

После ситуации с задержанием Ивана Голунова верхняя палата проанализирует практику применения 228-й ст. УК РФ о наказании за хранение наркотиков, сообщил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Сенаторы слышат общественный запрос на изменение законодательства в данной сфере. Но прежде чем принимать какие-либо решения, мы сначала запросим данные о практике применения 228-й ст. УК РФ в Верховном суде. А затем уже обсудим, в том числе с экспертным сообществом, о каких именно поправках может идти речь, — подчеркнул Андрей Клишас.

Запрос в Верховный суд будет направлен в ближайшее время, обсуждение вопроса в парламенте состоится осенью, уточнил сенатор.

Члены Государственной думы уже разработали проект поправок, смягчающих наказание за хранение наркотиков без цели сбыта, сообщил депутат нижней палаты парламента Николай Брыкин. По его словам, речь идет о внесении поправок в ч. 2 ст. 228 УК РФ, которая предполагает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта. Депутаты планируют перевести эту часть статьи из разряда тяжких в средние. Документ уже получил одобрение со стороны МВД. Заседание ГД по законопроекту может состояться уже 20 июня.

Ужесточить требования к сбору доказательств при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 10 июня призвала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ситуация с задержанием Ивана Голунова говорит о том, что в России, с одной стороны, сильное здоровое гражданское общество и журналистика, а с другой — о том, что власть слышит людей и защищает невиновных, отметил политолог Антон Хащенко.

— Несмотря на сжатые сроки, решения власти были не волюнтаристскими, а основывающимися на результатах соответствующих проверок и экспертиз, — подчеркнул он. — Сейчас надо дождаться итогов внутреннего расследования, сделать правильные выводы и шаги — возможно, на законодательном уровне — чтобы не допустить повторения подобного в будущем.

Прекращение уголовного преследования Ивана Голунова и отставки в ГУВД Москвы и УВД ЗАО свидетельствуют об адекватной оценке произошедшего властью, считает и глава агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

— Власть показала, что для неё важны соблюдение закона и процедур, а также общественное мнение. Освобождение Голунова позитивно воспринято обществом, — отметил политолог.

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова Владимир Шаповалов также отметил, что в ситуации с задержанием журналиста власть продемонстрировала уважение к мнению народа.

— Власть чутко реагирует на любые импульсы, которые исходят от общества, и, если речь идет о более или менее значимой социальной группе, — стремится учесть ее требования. За редким исключением, — заявил Владимир Шаповалов.

По его мнению, если бы политическая власть не вмешалась в противоправные действия конкретных представителей правоохранительной системы, это привело бы к существенным репутационным потерям.

Шествие без санкции

Незадолго до освобождения Ивана Голунова ряд представителей СМИ заявил о намерении провести в столице марш в его поддержку. Власти Москвы акцию не согласовали и призывали граждан не участвовать в шествии, так как в этот день в городе проходили мероприятия в честь Дня России. В итоге марш было разрешено провести в воскресенье, 16 июня.

Сам Иван Голунов объявил, что не собирается идти на несанкционированный митинг в его поддержку.

— Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным, — сказал он.

С заявлением против этой акции выступила и «Медуза», с которой сотрудничает Иван Голунов. Однако в итоге и гендиректор издания Галина Тимченко, и его главный редактор Иван Колпаков появились на несанкционированном шествии, которое всё-таки прошло в Москве, несмотря на освобождение журналиста.

По данным МВД, в акции 12 июня приняло участие около 1,2 тыс. человек, более 200 из которых были задержаны.

— Некоторые несистемные активисты накануне и в день шествия призывали своих адептов срочно выйти на центральные улицы Москвы, — отметил политолог Алексей Мартынов. — С установками на провокации столкновений с сотрудниками правопорядка, организаторами и участниками праздничных мероприятий и гуляющими москвичами.

Такое поведение никакого отношения к политике не имеет, подчеркнул эксперт. По его мнению, произошедшее — ярко выраженное хулиганство и подстрекательство к массовым беспорядкам, что четко классифицируется административным и уголовным кодексами.