Рамазан Абдулатипов: Мой брат Раджаб на свободе. Слухи о его аресте - провокация. Мы с братом сейчас в Горном Алтае

- Рамазан Гаджимурадович! Алло! Салам алейкум, это Саша Гамов.

- Приветствую, дорогой!

- Вас с праздниками с прошедшими, со священным месяцем Рамаданом.

- По-моему, у нас нет ни праздников, ничего священного нету вообще уже.

- Ну, праздник празднуют все мои друзья мусульмане.

- Что мусульмане, что христиане, все злые, все какие-то странные, больные, распространяют разные слухи.

- Вот насчет Раджаба это слух, да?

Рамазан Абдулатипов о своём брате Раджабе 00:00 00:00

- Ну, конечно. Слушай, напиши, скажи, что Абдулатипов сказал, что в моем роду никогда за тысячу лет не было и нет, и не будет людей с подобными способностями на преступление и так далее. Не было никогда в моем роду!

- Ага. Скажите, но его задержали или нет? Или это деза?

- Ну какое задержали? Ты тоже странный человек. Он находится, мы сейчас находимся вместе в Горном Алтае.

- Серьезно? А дайте ему трубку.

- Ну, он не со мной, я могу сказать, чтобы он тебе позвонил.

- Пусть прямо сейчас позвонит и мы эти слухи развеем, дорогой Рамазан Гаджимуратович.

- Давай, конечно, слушай. Но вот эти бандиты, которых я убирал, всех этих воров, сейчас же все эти бандиты и воры вышли наружу и начинают мстить.

- Ага. А вы не помните наизусть его телефон?

- Сейчас дам.

- Стойте, сейчас я запишу. А кто это распространяет?

- Ну, куча негодяев, слушай, ну. Это люди, которые сами, видимо, приобщены к этим преступлениям…

- Давайте, я записываю, Раджаба.

Накануне появилась информация, о том что Раджаб Абдулатипов был задержан. ФОТО dagsport.ru

(Абдулатипов диктует номер телефона)

- А вы ему сейчас звякните, скажите, что я ему буду сейчас звонить, чтобы он не пугался, ладно?

- Хорошо.

- Скажите, звонит друг. Все…

- Обязательно дайте нормальную информацию, как она есть.

- Как вот вы мне сейчас сказали, прямо сейчас сразу все это пойдет и в эфир, и везде, что мой друг Рамазан Гаджимурадович все опроверг. И сейчас я брату Раджабу звоню.

Абдулатипов по другому телефону звонит брату.

- Раджаб, тебе позвонит Александр Гамов из «Комсомольской правды», очень коротко и четко скажи, что не было и не может быть, и так далее…

Раджаб что говорит в ответ. (Неразборчиво).

Рамазан:

- Это не надо, лишнее…

Гамов:

- Понял. Сейчас я ему звоню. А чего вы на Алтае делаете с Раджабом?

- Мы здесь в горах, потому что в Дагестане, видишь, какая обстановка? Поэтому решили освоить другие горы.

- Вы в любой ситуации шутите.

- На самом деле. Я не могу без гор. А что, если в Дагестане создана такая ситуация, что туда ехать не очень приятно, приходится сейчас на Алтае.

- Скажите, а вы надолго? Может, что-то помочь, мне не надо туда к вам ехать в горы?

- Да здесь все нормально. Если хочешь, приезжай отдыхать, а так – нет.

- Понял. Все. Держитесь. Вы знаете, как я люблю своих героев, как я им верю.

- Спасибо, дорогой, спасибо за поддержку. Счастливо.

- Сейчас звоню Раджабу...