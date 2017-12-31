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Рамазан Абдулатипов - Александру Гамову: Жена шейха не должна быть кандидатом в Президенты России! Вон моя Инна Васильевна воспитывает внука Мурада...

31 декабря 2017, 16:24  •  315 • В России

Инициативная группа граждан, в которую вошли 542 человека, выдвинула кандидатом в Президенты России супругу муфтия Дагестана, главного редактора журнала «Ислам» Айну Гамзатову. Эту новость в эфире Радио "Комсомольская правда" я решил обсудить со своим другом - в недавнем прошлом главой республики, а ныне специальным представителем Президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазаном Абдулатиповым.

- Рамазан Гаджимурадович, вы же ее знаете хорошо, да - Айну Гамзатову?

Рамазан Абдулатипов - о выдвижении Айны Гамзатовой в Президенты России

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- Я ее знаю... (пауза) И - точка.

- Вот, ну...

- Хорошо ли? Сомневаюсь.

- Скажите, но ее земляки выдвигают кандидатом в президенты.

- Если бы... (немного запинается, видимо, потому, что тема уж больно необычная). Если бы мы были хорошо знакомы, она... не занималась бы такими делами.

- А! (ну - очень удивленно) То есть, вы не одобряете этот ее поступок?

- Не, ну это право каждого человека. И, кроме того, у нее есть муж.

- Ага!

- И очень разумный, очень умный человек (говорит уже увереннее). Я думаю, что он распорядится этой инициативой. Разумно.

- Ага... Ясно. Ну, в принципе, она свободная женщина Кавказа, да... (Теперь уже я, похоже, начинаю немного сомневаться) Она может э-э...

- Нет, ну - что значит свободная женщина? (настойчиво, очень уверенно). Она - не свободная женщина! Она - замужняя женщина, жена муфтия республики Дагестан. Жена шейха.

- Так...

- Поэтому свободная женщина бывает где-то там...

- На Востоке.

- Не на Востоке, а... (немножко задумывается). Ну, короче говоря, она замужняя женщина. Да... Я думаю, что шейх Ахмат-Хаджи очень разумный человек - и он этим делом распорядится нормально.

- Я понял. Ну, ясно, то есть - в принципе, это (то, что Айну Гамзатову выдвинули) - тоже проявление демократии российской нашей, да же? (изрекаю это с небольшой всё же надеждой) Что каждый человек имеет право...

- Если... У нас же вообще принято каждую глупость считать демократией.

- Так, да? (ну - уж очень удивленно)

- Я думаю, что демократия - это то, что соответствует традициям, культуре и так далее.

- Скажите, а остальных тогда как женщин, допустим, вот (коль уж мы с вами о женщинах заговорили) - э-э-э, Ксюша Собчак, там, Гордон вот еще... (и зачем только я это сказал?)

- (очень оживленно, даже с азартом) Ты знаешь, как раз-таки я боюсь, остерегаюсь, чтобы жена шейха была в этой группе женщин... Я бы не хотел бы ее видеть в этой группе женщин.

- Но там же, Рамазан Гаджимурадович, дорогой! Там же (то есть - среди возможных кандидатов в президенты) есть и хорошие мужчины.

- (В ответ - молчание. О, баттл - интервью в мою пользу. Ура!)

- Ну, допустим - Владимир Путин.

- Не, ну, сейчас мы о мужчинах же речь не ведем.

- Не - не, давайте и о них тоже!

- Мы с утра ведем речь о женщинах. А о мужчинах будем говорить к вечеру...

(Оба смеемся... Журналист - недоуменно. Экс-глава Дагестана - несколько дежурно, как бы за компанию).

Стрельба у Красной площади: полиция задержала открывшего огонь в центре Москвы

- ... когда, дорогой Александр, хорошо будем думать уже.

- Когда хорошо будем думать? Я понял.

- И, кроме того, все эти женщины... Лично я отвечаю в данном случае за одну женщину - за Инну Васильевну Калинину, которая является моей супругой. За остальных женщин...

- Понятно.

- У них есть свои мужья, они должны за них отвечать.

- Ваша Инна Васильевна не собирается в политику?

- (очень гордо, с достоинством) У Инны Васильевны сейчас очень важная политическая акция - это вырастить нашего внука Мурада.

- Ах!

- Она очень грамотный человек, образованный человек. Но она всю жизнь посвятила детям, а сейчас продолжает посвящать внуку.

- Ну, тогда остальные вопросы отпадают уже у меня... (мысленно развожу руками) С наступающим вас Новым годом!

- (облегченно, где-то даже победоносно) И я поздравляю тебя, дорогой, от всей души, и чтобы ты радовал людей хорошими вестями, а не так, как сейчас.

- Ладно...

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