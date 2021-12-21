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Рахмон поставил цель на год для Таджикистана. Русский язык в приоритете

21 декабря 2021, 12:35  •  123 • Политика
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил улучшить качество преподавания иностранных языков в университетах.
Президент Таджикистана выступил с ежегодным посланием к парламенту. Глава государства предложил улучшить качество преподавания иностранных языков, поставив в приоритет изучение русского языка в вузах.
Также Рахмон считает, что нужно уделять внимание английскому языку.
Ранее русский блогер, посетивший Таджикистан, рассказал о странных запретах, которые существуют в этой стране. Оказалось, что праздновать Новый год запрещено уже семь лет.

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