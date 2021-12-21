Рахмон поставил цель на год для Таджикистана. Русский язык в приоритете

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил улучшить качество преподавания иностранных языков в университетах.

Президент Таджикистана выступил с ежегодным посланием к парламенту. Глава государства предложил улучшить качество преподавания иностранных языков, поставив в приоритет изучение русского языка в вузах.

Также Рахмон считает, что нужно уделять внимание английскому языку.

Ранее русский блогер, посетивший Таджикистан, рассказал о странных запретах, которые существуют в этой стране. Оказалось, что праздновать Новый год запрещено уже семь лет.