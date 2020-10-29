Ракеты вместо моратория: в США заявили о готовности развернуть РСМД в Европе для «сдерживания» России

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности «для сдерживания России». По мнению экспертов, данная инициатива делает страны Европы заложниками ядерной программы США. Вместе с тем МИД России вновь призвал страны НАТО к конструктивной работе по минимизации последствий развала ДРСМД. В ведомстве предложили внимательно изучить российскую инициативу по введению моратория на размещение в регионе ранее запрещённых вооружений.

США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности «для сдерживания России». Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе выступления в Гудзонском институте.

О'Брайен добавил, что такие же меры Вашингтон готов предпринять в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который, по мнению американской стороны, «воспользовался тем, что США были ограничены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», и развернул «тысячи ракет», нацеленных на союзников Соединённых Штатов.

«Мы вышли из ДРСМД, мы создаём гиперзвуковое оружие, баллистические ракеты, которые помогут обеспечить безопасность США... Эти системы защитят наших союзников, будут сдерживать Китай. И мы разместим при необходимости такие же ракеты в Европе, чтобы сдерживать Россию», — сказал О'Брайен.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что Америка пытается нарушить сложившийся баланс сил. Специалист уверен, что ракеты, о которых говорит О'Брайен, будут оснащаться ядерными боеголовками.

«Так что Европа, которая, вероятно, примет эти ракеты и откажется от предложения, которое сделала Россия, — наложить мораторий на размещение ракет — не учитывает, что такой шаг сделает европейских граждан заложниками ядерной программы США», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 26 октября на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление президента Владимира Путина «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности». В заявлении российского лидера подчёркивалось, что Россия продолжает считать ДРСМД «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», а выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

Путин отметил, что Россия подтверждает приверженность ранее объявленному мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, «пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Президент РФ также призвал НАТО рассмотреть возможность объявить встречный мораторий и предложил рассмотреть «конкретные варианты взаимных верификационных мер».

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Так, Россия предложила ввести взаимный мониторинг натовских установок ПРО Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области, в ходе которого стороны могли бы убедиться в отсутствии наземных ракет средней и меньшей дальности на этих объектах, а также вооружений, «по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться», — речь идёт о российской ракете 9М729.

Путин подтвердил, что, несмотря на соответствие характеристик 9М729 требованиям договора, Россия готова не разворачивать их в европейской части страны при условии встречных шагов со стороны НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых ДРСМД.

Позже представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, комментируя предложение Владимира Путина, заявила, что призывы российской стороны к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности «не вызывают доверия».

«Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ (от размещения ракет. — RT) не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — цитирует её ТАСС.

На заявление Зассе отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве, указав, что говорить о выходе России из ДРСМД «абсолютно некорректно». В ведомстве напомнили, что из договора в одностороннем порядке вышли США, в результате чего он прекратил своё действие. Россия же, напротив, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до последнего момента прилагала усилия по сохранению договора, подчеркнули в МИД.

«Подобные заявления — типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учёта реального положения дел», — отметил МИД.

В ведомстве призвали для начала «внимательно изучить и проанализировать» российскую инициативу и выразили готовность разъяснить изложенные там предложения.

«По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учёта интересов сторон. Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО и, в частности, ФРГ», — заявили в министерстве.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. 2 августа 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор.

Поводом для расторжения ДРСМД стали подозрения американской стороны в том, что Россия разработала ракету, характеристики которой якобы противоречат договору. В свою очередь, Москва неоднократно предъявляла Вашингтону претензии из-за так называемых ракет-мишеней и ударных БПЛА, которые подпадали под описание запрещённого по договору оружия.