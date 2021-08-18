Ракеты, танки, вертолёты: Трамп "отдал" России новейшую технику США

После ухода войск США из Афганистана на базе американцев осталась военная техника. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что она теперь перейдёт русским, а также Китаю.

Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что после ухода военных из Афганистана у России и Китая будет доступ к американской технике. Про это он сказал в эфире телеканала Fox News.

Трамп сказал, что хотел забрать технику, но понимал, что военных действий не последует. В Афганистане остались "новейшие ракеты и танки", а также современные вертолёты.

"Я намеревался забрать всё военное оборудование, у нас там вертолёты Blackhawk совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай", - сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие армии США спешно покинули базу в Кандагаре, где были сосредоточены силы США и НАТО в Афганистане.