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Ракеты, танки, вертолёты: Трамп "отдал" России новейшую технику США
18 августа 2021, 11:35 • 43 • Политика
После ухода войск США из Афганистана на базе американцев осталась военная техника. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что она теперь перейдёт русским, а также Китаю.
Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что после ухода военных из Афганистана у России и Китая будет доступ к американской технике. Про это он сказал в эфире телеканала Fox News.
Трамп сказал, что хотел забрать технику, но понимал, что военных действий не последует. В Афганистане остались "новейшие ракеты и танки", а также современные вертолёты.
"Я намеревался забрать всё военное оборудование, у нас там вертолёты Blackhawk совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай", - сказал Трамп.
Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие армии США спешно покинули базу в Кандагаре, где были сосредоточены силы США и НАТО в Афганистане.
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